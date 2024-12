Bronny James viser at haterne tar feil med sin beste prestasjon i karrieren, men ikke i LA Lakers

HQ

Bronny James, Los Angeles Lakers' nye spiller, ble sterkt kritisert i år på grunn av sin tvilsomme kvalitet: Han er god, ja, men god nok for et så stort lag som Lakers? Det var mye snakk om nepotisme, for han er selvsagt sønn av LeBron James, og skrev historie da far og sønn for første gang spilte sammen i NBA.

Ettersom tallene hans ikke var så gode, ble det bestemt at Bronny James skulle dele tiden sin: Han skulle bare spille hjemmekamper for Los Angeles Lakers, og for det meste spille på South Bay Lakers, datterselskapet i G-League.

G-League er "utviklingsligaen", der vanligvis hjemlige spillere spiller før de blir med på hovedlaget til franchisen. Bronny hoppet over tiden i G-League, noe som ble kritisert av mange, og nå er det klart at det var et godt valg å sende ham til G-League.

Og i den siste South Bay Lakers-kampen, som tilfeldigvis også var Brunnys første bortekamp i G-League, gjorde Bronny James en spektakulær opptreden. 20-åringen scoret 30 poeng for første gang i karrieren, med en skuddprosent på 57 %, og tre av ni trepoengere.

Dessverre tapte Lakers 106-100 mot Valley Suns, men fansen var begeistret for James' prestasjon: han scoret mer i den kampen enn i de tre foregående kampene. Og det beviste at Bronny James har en fremtid foran seg hvis han fortsetter å jobbe slik etter at faren pensjonerer seg... noe som kan skje før.