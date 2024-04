Bungie antyder sterkt at Destiny 3 er under utvikling.

Selv om vi vet at Destiny 2: The Final Shape er den siste utvidelsen i Destiny 2's Light and Darkness Saga, har mange lurt på om det også blir slutten på Destiny 2 eller Destiny. Ut fra forhåndsvisningen av The Final Shape (som vi har oppsummert her), er svaret på det spørsmålet at fremtiden fortsatt vil inneholde mye Destiny.

HQ

Executive creative director i Bungie, Luke Smith, innledet forhåndsvisningen av spillet i går kveld med å si følgende:

"The Final Shape er kulminasjonen på en 10 år lang reise. En reise som begynte på kosmodromen, tok deg til månen, Venus, Mars, The Reef og videre. Det er en reise som vil ende inne i Den reisende når du møter Vitnet. Men møtet med Vitnet er ikke slutten på Destiny 2, og det er definitivt ikke slutten på Destiny. Etter at du har møtt Vitnet, skal vi fortelle deg hva som kommer til å skje i Destiny 2 og videre. Vi ses snart igjen."

Dette kan riktignok dreie seg om mange ting, kanskje til og med at Destiny går fra å være et rent spill til å bli en multimediefranchise med filmer og TV, men det virker mest sannsynlig at Smith sikter til et tredje Destiny spill. Dette gjelder spesielt siden det nylig gikk rykter om at Bungie jobbet med Destiny 3, et spill som de foreløpig har kalt Codename Payback.

Hva tror du?