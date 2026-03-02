Bungie lover oppdateringer til Marathons PvP, med- og ammunisjonsøkonomi, køalternativer, brukergrensesnitt og mer

HQ

Mens selve Server Slam for Marathon var for Bungie å stressteste spillet og sikre at det har en jevn full debut senere denne uken, gir tilstrømningen av spillere som tester spillet også Destiny 2-utvikleren mulighet til å samle tilbakemeldinger og ytterligere tanker for å se hvordan samfunnet resonerer med prosjektet.

For dette formål er det nå delt en fullstendig Server Slam-tilbakemeldingsartikkel, som kommenterer områdene som Bungie vil se på for å forbedre og gjøre endringer, eller bare holde øye med i løpet av de kommende lanseringsukene også.

For det første kan vi forvente at Bungie vil holde øye med køalternativene, ettersom spillere uttrykker interesse for et dedikert duokøalternativ. Dette er på toppen av å kunne fjerne taster helt, ettersom spesielt konsollspillere vil ha muligheten til å fjerne innganger de ikke trenger.

Utover dette er PvP og de lave time-to-kill-verdiene på Bungies radar, med vekt på hvordan dette gjenspeiler spillopplevelsen på kart som ikke er nybegynnere. Vi kan også forvente endringer til slutt i med- og ammunisjonsøkonomien for spillet, ettersom "medisiner suger mye av det tidlige belastningsbudsjettet ditt, og at back-to-back-kamper kan tygge gjennom med- og ammunisjonsreservene dine ganske raskt."

Det er mange som har ulike tanker om brukergrensesnittdesignet for Marathon, og uansett om du elsker det eller hater det, vil Bungie ha tilbakemeldingene dine slik at de kan "sørge for at du enkelt kan navigere, lese hva som skjer midt i kampen, administrere utstyret ditt effektivt og se pingsene dine uten støy rundt dem."

Til slutt kan du forvente justeringer av PC-ytelsen for å få spillet til å kjøre bedre på plattformen, pluss justeringer av bevegelse og varmegenerering, ettersom fansen uttrykker interesse for å få spillet til å flyte bedre i bevegelsesmessig forstand.

Spilte du Server Slam i helgen, og hva synes du om det? Du kan lese våre positive tanker her.