Bungie utforsker å bringe et større fokus på PvE til Marathon

Med den andre sesongen av Marathon som begynner om noen uker i begynnelsen av juni, har Bungie begynt å se fremover mot fremtiden til ekstraksjonsskytteren, og legger ut ideer og forventninger til hva Destiny 2-utvikleren har i vente for spillet. Lang historie kort, det ser ut til å være en tilbøyelighet til å gjøre spillet mindre krevende og til og med større vekt på å bygge PvE-opplevelser, noe som sikkert ikke er et godt tegn for den sliter og ganske retningsløse Destiny 2 ...

I en lang X-artikkel bemerker Bungie at de ønsker å gjøre "spillet mindre grinete, mer givende" samtidig som de ønsker å forbedre og forbedre UI / UX, matchmaking, sluttspillmeta og solo / duo-opplevelse. Det er mål for et jevnere ombordstigningsoppsett, og planer om å legge til ytterligere "morsomt og tankevekkende innhold" som spenner over nye Runner-skall, oppdaterte og nye soner, nye fiender og ekstra våpen og bytte å jakte på. Utover dette kan du forvente bedre progresjon, et bredere utvalg av moduser som kan imøtekomme om du vil gå "full svette eller lene deg tilbake og slappe av", alt mens du også "utforsker flere PVP-, PVE- og PCP-lite-opplevelser" og leker videre med "eksperimentelle køer".

Artikkelen forklarer også noen av smertepunktene som Bungie har lagt merke til at fansen sliter med, inkludert det faktum at spillet er "overveldende å lære" og må strømlinjeformes en smule for å føles som mindre av en "overveldende opplevelse". På samme måte vet utvikleren at spillet ikke er det enkleste å ha glede av hvis du ikke har et "konsekvent mannskap, eller ikke er superdyktig." Derfor eksperimenterer de fortsatt med sluttspilloppsettet, og som nevnt ovenfor, utforsker de måter å legge til spill der du ikke trenger å svette over spillet.

Når det gjelder PvE-elementet som Bungie fortsetter å ta opp, blir vi fortalt at dette vil begynne sin reise i sesong 2, hvor vi kan se frem til to eksperimentelle moduser, den ene i starten av sesongen og den andre i siste halvdel. Når det gjelder hva du kan forvente, bemerker Bungie: "Den eksperimentelle modusen i begynnelsen av sesongen vil fokusere mer på PVE, men med et lett snev av PVP. Den andre eksperimentelle modusen vil være en ren PVE-modus som fokuserer på at mannskapene får i oppgave å fullføre mål sammen og gjøre fremskritt på tvers av kampene."

Til slutt legger Bungie ut noen overordnede mål for spillet i månedene og kanskje til og med årene fremover, og forklarer at vi i sesong 3 kan forvente "mange (og jeg mener mange) revisjoner av vår tidlige opplevelse, inkludert store oppdateringer til Perimeter, sammen med et nytt Runner-skall og ekstra (ingen spoilere) innhold." Sesong 4 vil deretter fokusere på "å bygge mer dybde i den eksisterende utvinningssløyfen." Til slutt vil sesong 5 se på "å bringe hele økosystemet av (PV(P)VE)-spill sammen og utvikle vår rare sci-fi-verden på nye måter."

Det høres ut som om visjonen for Marathon er å etterligne et annet sci-fi-spill som også er laget av Bungie...