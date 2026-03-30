Bungie: "Vi satser langsiktig med Marathon"

Noen uker etter lanseringen av Marathon kan vi nå si at pessimistene tok feil. Det var riktignok ikke en ny Concord - men det har heller ikke solgt spesielt godt, og PlayStation 5 står for bare 19 % av spillerbasen ifølge de siste tallene. Det er noe Bungies eier, Sony, åpenbart ikke er særlig fornøyd med.

Når det er sagt, ser det heldigvis ikke ut til å være noen fare for at spillet blir lagt ned, i hvert fall ikke i overskuelig fremtid. I et innlegg på den offisielle nettsiden (via Tech4Gamers) skriver Bungie at dette er en langsiktig forpliktelse, og at de ser frem til å utvide spillet i årene som kommer:

"Vi er i det for lang tid med Marathon. Vi ser frem til mange år med stadige forbedringer av alle aspekter av spillet."

Marathon har fått en ganske blandet mottakelse, og det har vært langt mellom de beste anmeldelsene. Vi har også anmeldt det, og du kan lese hva vi synes om det her.

Hva tror du om fremtiden til Marathon? Vil Sony (som tross alt holder i pengesekken) ha tålmodighet med spillet selv om salget ikke tar av, eller kan vi regne med at det fortsetter å vokse og ekspandere i årene som kommer?