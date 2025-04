Bungie vil vise frem Marathon gameplay denne uken

HQ

På slutten av forrige uke visste vi at Sony og Bungie teaset noe Marathon relatert, men vi var ikke helt sikre på hva. Nå vet vi at teasene var for en gameplay-avsløring, en som vil finne sted senere denne uken.

Den 12. april får vi vår første skikkelige titt på Marathon gameplay, som viser frem Bungies nye PvP-ekstraksjonsskytespill, de spillbare karakterene AKA Runners, kartene vi skal spille i og mer.

Det er håp om at denne gameplay-avsløringen vil bli fulgt av kunngjøringen av en beta-dato, slik at fansen kan sjekke det ut selv etter å ha sett hvordan spillet spiller. Spillavsløringen begynner klokken 10:00 PT den 12. februar, eller 18:00 BST / 19:00 CEST og kan bli funnet på Twitch.

Marathon er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.