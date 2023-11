Call of Duty 2024 er angivelig Call of Duty: Black Ops Gulf War

Det har gått over et år siden lekkasjer fikk det til å virke som om Call of Duty 2024 vil ta oss med til Golfkrigen. Dette ble i praksis bekreftet i fjor sommer da skuespilleren Luke Charles Stafford måtte slette et Facebook-innlegg etter å ha avslørt at han hadde blitt valgt som modell for en karakter ved navn Ratcliffe i Treyarchs kommende spill. Det er en av grunnene til at dagens rapport ikke bør være overraskende om du følger nøye med på CoD-ryktene.

Den vanligvis svært pålitelige Jez Corden hos Windows Central hevder at Call of Duty 2024 blir et nytt Black Ops-spill som tar oss med til begynnelsen av 90-tallet og Golfkrigen. Han tror derfor at Treyarch vil følge sin nye navnekonvensjon ved å bare kalle spillet Call of Duty: Black Ops Gulf War etter at det forrige spillet het Call of Duty: Black Ops Cold War. Tom Henderson fra Insider Gaming bekrefter dette.

At handlingen utspiller seg under Golfkrigen betyr at Treyarch vil kunne komme til å fortsette historien der de slapp i Black Ops Cold War, ettersom den væpnede konflikten mellom Irak og koalisjonen ledet av USA varte fra 1990 til begynnelsen av 1991. At Corden sier at Call of Duty: Black Ops Gulf War vil fokusere på CIA gjør dette enda mer sannsynlig.

Og for de av dere som frykter at Call of Duty: Black Ops Gulf War blir et forhastet spill som årets Call of Duty: Modern Warfare III: Husk at Treyarchs spill ble utsatt til 2024 fra 2023, noe som betyr at studioet og partnerne har jobbet med det i fire år når det lanseres neste høst.