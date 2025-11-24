Call of Duty: Black Ops 7 hevdet å ligge bak Black Ops 6-salget med over 50%

HQ

Nylig berørte vi nyheten om at Call of Duty: Black Ops 7 ikke hadde hatt den beste lanseringen, og la ut spillertall og tall som var en brøkdel av Black Ops 6, i det minste på Steam. Disse tallene var helt klart verdt å påpeke, da de også tegner et bilde av spillets salgsresultater.

I følge The Game Business, som har dekket den siste salgsinformasjonen fra GSD, sies det at Black Ops 7 har falt bak Black Ops 6 i åpningsukesalget med over 50% i Europa. De nøyaktige tallene presenteres ikke, men det nevnes at Battlefield 6 hadde en bedre åpningshelg, og leverte rundt 63% mer salg enn Activisions siste tittel.

Det skal sies at dette kun gjelder salgsinformasjon og ikke spillertall, da Battlefield 6 ikke er tilgjengelig på tjenester som Game Pass, mens Black Ops 7 er og har vært det siden lansering.

Selv om lanseringen ikke har vært som forventet fra et Call of Duty -spill, toppet det likevel salgs- og inntektslistene for Europa i løpet av lanseringsuken, og slo ut Anno 117: Pax Romana, EA Sports FC 26, Battlefield 6, og Pokémon Legends: Z-A på topp fem.