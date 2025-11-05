Call of Duty: Black Ops 7 sin lanseringstrailer byr på action og drama

HQ

Det er vanlig at store spill har premiere med en lanseringstrailer, og Call of Duty: Black Ops 7 er intet unntak. At lanseringstraileren til Black Ops 7 slippes ti dager før spillet, er imidlertid noe mer overraskende.

Likevel er dette strategien Treyarch har valgt (kanskje ansporet av suksessen til Battlefield 6?), så nedenfor finner du lanseringstraileren til årets Call of Duty - mens selve spillet kommer først på fredag i neste uke. Som du kanskje forventer, byr den på action i høyt tempo, en rask presentasjon av innholdet, en titt på Zombies og mye mer.

Premieredatoen er 14. november, og som vi rapporterte i går, vil det bli inkludert i Game Pass Ultimate fra samme dag.