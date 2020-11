Du ser på Annonser

La oss bare innse det. De fleste av oss som liker Call of Duty-spillene trenger ikke å lese anmeldelser eller andre sine meninger for å avgjøre om det blir et kjøp eller ei hvert år. Haterne vil alltid hate, den harde kjernen bruker bare trailere og betaer som ren oppvarming og gjennomsnittet gleder seg bare til å spille gjennom en historie som i det minste er bra før turen deretter går til førsteklasses multiplayer i noen uker eller måneder før de dedikerte spillerne knuser alt og alle. Du vet liksom hva du får med et moderne Call of Duty-spill selv om Black Ops-serien er kjent for å by på noen interessante vrier. Dette er også til dels tilfellet med Call of Duty: Black Ops Cold War, men én gledelig overraskelse venter i alle fall.

For her får man servert det jeg mener er en av de beste historiene serien noen gang har hatt. Om ikke den aller beste. Du skal selvsagt ikke forvente en tårevåt reise som kan deles med de eldre i familien, men undertegnede var så grepet av denne reisen at jeg ikke tok pause før rulleteksten gikk over skjermen. Til og med da hadde jeg lyst til å starte på nytt. En av grunnene til dette er at vi endelig får være en skikkelig del av denne fascinerende verdenen. Her kastes man inn i en slags blanding av psykologisk thriller og action hvor valgfrihet står i fokus. I skikkelig rollespillstil vil både folk og plottet generelt kunne påvirkes av hva du bestemmer i figurskaperen, hvilke valg du tar i dialoger, hvilke sideoppdrag du fullfører og hvilke valg du tar i ulike situasjoner. Vi snakker ikke akkurat om et like dypt system som i for eksempel Mass Effect og Telltale-spillene, men med tre skikkelig ulike avslutninger og noen mindre variasjoner i oppdrag er det mer enn nok til at jeg vil spille gjennom en tredje gang for å oppleve alt. Spesielt siden gameplayet er førsteklasses også.

Maken til variasjon og nysgjerrighetspirrende detaljer har jeg aldri sett i et Call of Duty før. Jeg har sneket meg gjennom jungelen i Vietnam mens jeg bruker buen til å drepe fiender muse stille, flydd helikopter og sprengt alt i min vei, drept et dusin fiender på et par sekunder i tradisjonelle mitraljøsesekvenser, utforsket KGB sitt hovedkvarter, fått velge mellom en rekke måter å løse oppdraget på uten å skape mistanke, vært på noen spinnville turer i psyken til folk i klassisk Black Ops-stil og en rekke andre ting jeg ikke skal røpe. Når det på toppen av det hele finnes to sideoppdrag man har større sjanse for å lykkes i ved å finne samleobjekter, fullføre valgfrie gjøremål og bedrive litt hjernetrim skulle man tro at historiemodusen var laget spesielt for meg. Det skader ikke at våpnene både føles og høres ekstremt bra ut heller, noe som selvsagt gjelder i de andre modusene også.

Historien er tross alt en meget undervurdert del av Call of Duty-spillene, så jeg har nok allerede skrevet altfor mye om den for noen av dere. Majoriteten av kjøperne åpner lommeboken nærmest utelukkende for franchisens førsteklasses multiplayer, men dette er også hovedgrunnen til at historien får såpass mye spalteplass. Multiplayeren er nemlig akkurat som forventet. Verken mer eller mindre. Den er bittelitt raskere enn i Modern Warfare med litt mer arkadeaktige animasjoner, og helsemålerne over andre spillere tilfører en ekstra taktisk dimensjon. Utenom det er dette bensin på bålet for de som mener Call of Duty bør bli en plattform med årlige utvidelser fremfor nye spill. Ikke at jeg klager altfor mye når elskede elementer som klassisk minikart og create-a-class blandes sammen Scorestreaks og Gunsmith-systemet. Det blir uansett opp til de nye kartene og modusene å virkelig utgjøre en forskjell.

Som jeg skrev i forhåndstitten min for to måneder siden varierer kvaliteten ganske mye her. Underholdningsverdien av VIP Escort avhenger veldig av hvilket kart man er på. De store kartene raskt kan bli irriterende og kjedelige siden man sjelden rekker å øke pulsen før et skudd ut av intet dreper deg eller spilleren du eskorterer, mens de mer tettpakkede kartene er mer engasjerende siden noe kan lure seg bak hvert hjørne. Samarbeidfokuserte moduser i Call of Duty sin multiplayer er ikke helt min stil heller, så allerede her tror jeg VIP Escort sliter selv om vi endelig har et ping-system fra første stund i årets spill. Da er den store skalaen i Combined Arms og Fireteam, med henholdsvis 24 og 40 spillere, bedre siden de to åpner for hvilken spillestil du vil i både kjente og nye moduser. Med både gode kart-design og bruk av kjøretøy tror jeg disse er et type hybrider av Battlefield og Call of Duty som kanskje vil forene de to spillerbasene.

Når det gjelder kartene kan jeg forstå hvorfor Treyarch og kompani inkluderte de kartene de gjorde i betaene, for de er uten tvil høydepunktene for min del. Armada er fortsatt den soleklare favoritten med sine flotte omgivelser og gode blanding av korridorer og åpne områder. På den andre siden har vi for eksempel Crossroads som jeg mener er for åpent og tomt til å passe mer enn et par spillestiler, samt NATO-basen Garrison som tilsynelatende blir campere sin våte drøm i starten. Kanskje er jeg bare gammel og treig, så forhåpentligvis imponerer flere av de åtte (ti om du inkluderer de spesielle i Fireteam) kartene. Om ikke kan du alltids hoppe inn Zombies.

Akkurat denne delen er den merkeligste å si min mening om før lansering siden bare en liten del av hemmelighetene har vært implementert tidligere denne uken. Dermed har jeg ikke fått en indikasjon på hvor morsomme og utfordrende "gåtene" er, men smakebiten jeg har fått gir meg lyst på mye mer. Særlig siden de endringene som har blitt gjort virkelig pirrer instinktene mine. Disse fæle skapningene vil ikke bare kunne etterlate seg power-ups når du dreper dem. Våpen og annet utstyr kan også dukke opp nå siden Zombies har fått et slags lootsystem. Hvilken deilig følelse det er å være på nippet til å dø og se en fiende etterlate seg en sjelden hagle og granat. Nesten bedre enn Nuke og Insta-Kill. Smett inn et heftig kart, at utstyret ditt fra multiplayer kan bringes over, snasne endringer av noen velkjente perks (som du kan ha så mange av som du vil) og muligheten til å forsøke et fluktforsøk for bedre belønninger om ting begynner å bli litt vel krevende, så er det ganske klart at jeg vil tilbringe mye tid på jakt etter zombiebrains fremover. I alle fall etter en oppdatering eller to...

Mangelen på nevneverdige endringer i multiplayer og Zombies er nemlig ikke det eneste som skuffer meg. Det er også ekstremt åpenbart at Treyarch i utgangspunktet ikke skulle ha et nytt spill klart før neste år. Dette toget kommer i full fart inn på perrongen hva teknologi angår for å si det slik. Du vet at noe er seriøst feil når figuren din plutselig hopper et par sekunder tilbake i tid som om det var lagg i et historieoppdrag på PS4 Pro. Selv om bildeoppdateringen i kjent stil er nydelige 60fps under gameplay sliter faktisk noen av de filmatiske sekvensene mer. Noen ganger dropper de ned til rundt 15 eller 20 bilder i sekundet over lang tid. Da blir det faktum at den ellers imponerende lyssettingen enkelte ganger går helt berserk og får skygger og lys til å blinke så mye at spillet burde hatt en epilepsiadvarsel bare toppen av kransekraken sammen med tre tilfeller av uendelige lastetider. Forhåpentligvis fikser dagens oppdatering noe av dette.

Jeg håper uansett ikke at jeg virker altfor negativ her, for det er i hovedsak bare skuffelsen over at det meste utenom historiedelen føles som en utvidelse av Black Ops 4. Call of Duty: Black Ops Cold War er tross alt et meget bra spill, noe seriens beste historiemodus skal ta mye av æren for med et gripende plot, kule oppdrag og spennende muligheter. Når dette er pakket inn i den deilige skytefølelsen og det heftige lyddesignet serien er kjent for, en håndfull glimrende multiplayerkart, en Zombies-del som bare fenger meg mer og mer, samt lovnader om mye mer gratis innhold fremover er det ingen tvil om at Call of Duty-fans lett kan kjøpe årets utgave også. Du må bare være villig til å overse en røff start teknisk, enkelte kjedelige multiplayerkart og mangel på innovasjon.