Call of Duty: Black Ops Cold War sin multiplayer er som håpet

Det har bare gått to år siden Treyarch ga oss Call of Duty: Black Ops 4, så det er ikke rart om du fryktet at utviklerne ikke ville klare å levere en like finpusset multiplayer som vi vanligvis forventer av et Call of Duty-spill når Call of Duty: Black Ops Cold War må komme ett år før planlagt. Vel, etter å ha spilt tre timer av multiplayeren vil jeg si du kan legge bekymringene bak deg.

Dette er nemlig Call of Duty slik vi har lært å like det gjennom årene. Kontrollene er nærmest perfekte, våpnene føles deilige, lyddesignet får hvert skudd til å føles i kroppens mens den også får hjertet til å pumpe når en kule suser forbi øret ditt. Så hva er nytt? La oss starte med kartene.

Personlig er jeg en fan av kart som er såpass godt balansert at nesten alle spillertyper kan kose seg i dem. noe jeg mener denne utgaven av Black Ops Cold War helt klart hadde flere av. Mens Miami bydde på korridorer og ganger i kasinoer og hoteller for de av oss som foretrekker nærkamper, tok det ikke lang tid før jeg på den harde måten lærte at skarpskyttere fant seg noen gode plasser utenfor som lot dem drepe enhver som var ved et vindu litt for lenge eller prøvde å krysse gaten til en ny bygning.

Favoritten min må uansett sies å ha vært kartet kalt Armada. Dette putter oss i Nord-Atlanteren , hvor to (tre om du inkluderer det som i hovedsak befinner seg under havoverflaten etter å ha blitt sunket) store skip og en ubåt byr på en rekke muligheter både horisontalt og vertikalt. For å komme fra et skip til et annet kan du bruke løypestrengene, vannskuterne eller bare svømme, mens de trange klaustrofobiske områdene inne i skipene gjorde sitt for at pulsen konstant var høy.

Foretrekker du større kart med åpne områder? Da vil du nok like det snødekte kartet hvor en frossen innsjø danner midtpunktet. Ikke akkurat mye dekning der, så undertegnende satte ikke fot på den innsjøen etter å ha blitt skutt i hodet to ganger på rappen. Du kan se alle kartene jeg fikk prøve i de ulike gameplayvideoene i denne teksten.

I videoen under får du også se den nye VIP Escort-modusen. Her skal det ene laget prøve å beskytte og eskortere en av sine egne spillere (som bare har en håndpistol, røykgranat og et spionfly aka UAV) til et av de to helikoptrene som venter mens motstanderne selvsagt skal prøve å drepe vedkommende. Å spille dette på det åpne snøkartet synes jeg var ganske kjedelig siden det enten førte til at eskortelaget bare tok snøscooterne og skyndte seg bort til et helikopter eller som oftest ble slaktet på avstand om de tok gåturen i stedet.

Opplevelsen ble derimot mye bedre i Miami sine mer lukkede omgivelser, for man visste liksom aldri om fiendene var like rundt hjørnet, passet på feil helikopter, var i ferd med å flanke oss eller hva det enn måtte være. De trange skuddlinjene gjorde i tillegg sitt for at VIP-en faktisk utgjorde en trussel med pistolen sin også, så ingen var hjelpesløse.

Når man topper det hele med Gunsmith-systemet sin tilbakekomst, nytt spesialutstyr, flere muligheter å tilpasse figuren sin på og et par andre mindre forbedringer er det ingen tvil om at Call of Duty: Black Ops Cold War er på vei til å bli atter et Call of Duty-spill du trygt kan kjøpe deg i november om du er ute etter actionfylt og underholdende multiplayer.