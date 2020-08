Call of Duty: Black Ops Cold War har akkurat det Eirik ønsker

Svært troverdige rykter, klare indikasjoner og til og med Doritoer gjorde det ganske klart hva årets Call of Duty heter lenge før Activision selv bekreftet det, men jeg klager ikke når de første skikkelig detaljene og gameplayklippene pirrer nysgjerrigheten min såpass mye.

For Call of Duty: Black Ops Cold War er altså ekte, og vil komme til PC, PlayStation 4 og Xbox One den 13. november. Spillet vil selvsagt også slippes på PlayStation 5 og Xbox Series X, men siden vi ikke vet lanseringsdatoene til de konsollene enda nekter Activision å si når disse utgavene er klare. Jeg har visst dette en god stund allerede siden jeg var heldig nok til å se en åtti minutter lang presentasjon av spillet, og man kan trygt si at det blir et kjøp.

Det tok ikke lang tid før dette ble klart, for noe av det første som ble sagt er at Call of Duty: Black Ops Cold War tar oss tilbake i tid siden det er en oppfølger til det første Black Ops-spillet. Mesteparten av historien vil være i 1981, noe som betyr at Alex Mason, Frank Woods og Jason Hudson er i live og klare for action. Ikke at de utelukkende vil holde avtrekkeren inne gjennom hele historien. Som til og med dagens annonseringstrailer viser blir det noen fredelige øyeblikk også.

Dette ble også fremhevet i presentasjonen ved at det var mye snakk om å gi oss mer frihet og større valgmuligheter. Nå har vi hørt slikt før om Call of Duty, men noen av eksemplene jeg fikk se gjort det tydelig at utviklerne mener alvor denne gangen. Med dialogvalg, ulike måter å løse oppdrag på og bare det å velge kjønnet, hudfargen og bakgrunnen til figuren (som også vil kunne enkelte fordeler) din indikerer at målet er å gi oss en følelse av å faktisk være i denne kalde krigen. Noen av dere blir nok nervøse for at historien vil bli utvannet og litt for rollespillaktig på denne måten, men ikke forvent noe i samme stil som Dishonored eller Mass Effect her. Ja, det vil være mulig å få ulike historier, men Ravens "senior creative director", Dan Vondrak, presiserte at bare en håndfull oppdrag vil gi oss valg som påvirker den grunnleggende historien i stor grad. Målet er bare å gi oss en følelse av å være en del av universet og kunne påvirke det. En av måtene dette virkelig tydeliggjøres på er at det vil være to sekvenser du bare vil få tilgang til om du finner noen skjulte objekter og fullfører bestemte sideoppdrag. Selv om det altså er mulig å gå glipp av disse skal de visstnok være like gripende som resten av historien, noe jeg er villig til å tro på når David S. Goyer, som blant annet skrev The Dark Knight og Call of Duty: Black Ops, er tilbake for å hjelpe til.

Gameplay er uansett fortsatt det viktigste for min del, så jeg er glad for å fortelle at det som ble vist hevet forventningene mine. Jeg er ikke særlig glad i å sammenligne spill i anmeldelser og previewer, men her fikk jeg virkelig noen skikkelige Call of Duty IV: Modern Warfare- og Call of Duty: Black Ops-vibber takket være spennende variasjon. Mens det ene oppdraget tok oss tilbake til et napalmherjet Vietnam med kaotiske skuddvekslinger i 1964 tok det neste oss til 1981 hvor Woods ledet oss stille gjennom et recon-oppdrag i en massiv fiendebase. Deretter var det tid for skikkelig spionasje som en dobbelagent i KGB sitt hovedkvarter. Her kom fokuset på frihet og utforskning virkelig til syne. Nærmest hele bygget kunne utforskes, så denne delen introduserte til og med et kart. Ganske nyttig når det er mulig å løse dette oppdraget på en rekke måter. Jeg fikk blant annet se at man kunne bestikke et vakt for å få fingrene i det man ville, forgifte vedkommende, stjele tingen eller rett og slett drive utpressing. Et spennende konsept jeg håper lever opp til potensialet.

Som om det uansett ikke var nok er det tydelig at Black Ops Cold War vil leke litt med psyken vår igjen også ved å ta oss gjennom områder hvor merkelige ting skjer. Hvordan skal jeg ikke røpe her, men jeg har aldri sett maken i Call of Duty før i alle fall.

Dette er en av grunnene til at det er leit å se Achievements- og Trophy-oversikter som avslører at et fåtall Call of Duty-spillere fullfører det jeg mener er ganske gode historiedeler, og i stedet går rett på multiplayeren eller Zombies. For all del, multiplayerdelen av Call of Duty er knallbra, og det jeg vet om denne delen av Black Ops Cold War høres meget fristende ut også, men Treyarch og Raven ville drept meg og funnet måter å fjerne alle bevis på at jeg fantes om jeg røpet mer om dette før den 9. september.

Derfor er det bare å merke seg at denne presentasjonen beviste at historienmodusen helt klart også er noe som må oppleves. Call of Duty: Black Ops Cold War virker nemlig som den blandingen av action-fylt skyting, nervepirrende sniking og nysgjerrighetspirrende konspirasjonsteoriene som har gjort Black Ops til giganten den er sammen med noen spennende endringer som vil kunne bringe et frisk pust til serien.