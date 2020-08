Call of Duty: Black Ops Cold War koster mer på PS5 og Xbox Series X

Du ser på Annonser

Take-Two var første ute med å avsløre at flere av deres spill vil koste mer på PlayStation 5 og Xbox Series X. Deretter sa Ubisoft at i alle fall spillene som kommer i høst vil koste like mye på de to generasjonene. Til slutt fortalte Capcom at de fortsatt var usikre på hvilken side de står på. Dermed er det ikke rart folk er usikre på hva vi kan forvente fremover, men Activision har nå fått vektskålen over til en side.

Selskapet har nemlig offentliggjort prisene på de ulike utgavene av Call of Duty: Black Ops Cold War, og det viser seg at PlayStation 5- og Xbox Series X-utgavene av spillet vil koste 70 dollar (799 kroner). Dette er 10 dollar mer enn utgavene til dagens konsoller. Det skal nevnes at de digitale PS5- og Xbox Series X-utgavene også inneholder PS4- og Xbox One-utgavene, men Activision bekrefter i en mail til meg at dette betraktes som standardutgaven for de kommende konsollene. Dette betyr altså at Activision også har bestemt seg for å teste ut en høyere pris i starten.