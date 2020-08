Call of Duty: Black Ops Cold War lanseres 13. november

Du ser på Annonser

Activision, Treyarch og Raven angrer nok litt på hvor mange hint de har gitt oss om Call of Duty: Black Ops Cold War de siste dagene siden dataminere fant en del informasjon som skulle spares til i kveld, men nå er det i alle fall offisielt.

Call of Duty: Black Ops Cold War sin annonseringstrailer bekrefter at spillet vil lanseres på PC, PS4 og Xbox One den 13. november, mens PS5- og Xbox Series X-datoene holdes hemmelig foreløpig siden det fortsatt ikke er kjent når konsollene blir tilgjengelige.

Traileren gjør det også klart at mesteparten av historien vil utspille seg på 1980-tallet siden det er en oppfølger til det første spillet i serien. Her vil Alex Mason, Frank Woods, Jason Hudson og noen nye personer ta opp jakten på Sovjetunionens mystiske Perseus-spion. Vi vil uansett ikke tilbringe all tid der, for det blir også noen tilbakeblikk til Vietnam. Dermed kan du se frem til både skyting og spionering, noe jeg skriver mer om i forhåndstitten min.

To punkt jeg ikke skriver om der er multiplayer og Zombies siden jeg må holde kjeft om disse frem til den 9. september. Det jeg derimot kan si om dem er at all fremgangen du gjør i hver modus blir med over til de andre, og samtidig vil spillet støtte krysspilling mellom både plattformer og generasjoner, så de på PS5 og Xbox Series X kan fortsette å spille med og mot de på dagens konsoller.