Call of Duty er nå den nest mest solgte spillserien gjennom tidene

Tidligere i kveld rapporterte vi at Call of Duty: Black Ops 6 slo alle slags rekorder og hadde den største premieren noensinne i serien, med mange nye Game Pass-abonnenter, økt antall solgte spill til PC og PlayStation og flere spillere enn noen gang før.

Og dette har nå ført til at serien skriver spillhistorie, ettersom den har passert en nesten utrolig milepæl. Via Washington Post avsløres det nå at spillet har passert 500 millioner solgte eksemplarer. Det er en halv milliard Call of Duty. Og selvfølgelig er ikke gratisspill som Call of Duty: Mobile og Call of Duty: Warzone inkludert.

Dette gjør at Call of Duty klatrer forbi Tetris, og er nå den nest mest solgte spillserien gjennom tidene. Bare Mario ligger for øyeblikket foran med 879 millioner solgte eksemplarer.

Så gratulerer alle involverte, dette er absolutt verdt å feire.