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Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty League 2026: – her er kampoppsettet for de to siste ukene av den ordinære sesongen Here
Major Den siste omgangen med kvalifiseringskamper til Call of Duty League IV starter denne helgen.
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Det gjenstår to helger med kvalifiseringskamper i Call of Duty League-sesongen 2026, to helger med seriekamper før Major IV, og deretter starter Championship Weekend, som utgjør sluttspillet, i midten av juli.
Etter at Los Angeles Thieves nok en gang knuste OpTic Texas i Minor II-turneringen, lurer du kanskje på hvordan kampoppsettet ser ut for de neste to ukene. I så fall har vi samlet alle de gjenværende kampene i den ordinære sesongen nedenfor.
Fredag 12. juni:
- OpTic Texas mot G2 Minnesota kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- Paris Gentle Mates mot FaZe Vegas kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- Los Angeles Thieves mot Boston Breach kl. 23:00 BST/00:00 CEST (13. juni)
Lørdag 13. juni:
- Toronto KOI mot Boston Breach kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- OpTic Texas mot Carolina Royal Ravens kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- Miami Heretics mot FaZe Vegas kl. 23:00 BST/00:00 CEST (14. juni)
- Los Angeles Thieves mot G2 Minnesota kl. 00:30 BST/01:30 CEST (14. juni)
Søndag 14. juni:
- Toronto KOI mot Cloud9 New York kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- Vancouver Surge mot Paris Gentle Mates kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- Riyadh Falcons mot Carolina Royal Ravens kl. 23:00 BST/00:00 CEST (15. juni)
Fredag 19. juni:
- Riyadh Falcons mot FaZe Vegas kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- Los Angeles Thieves mot Cloud9 New York kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- Paris Gentle Mates mot Boston Breach kl. 23:00 BST/00:00 CEST (20. juni)
Lørdag 20. juni:
- Miami Heretics mot Cloud9 New York kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- Vancouver Surge mot Los Angeles Thieves kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- Toronto KOI mot OpTic Texas kl. 23:00 BST/00:00 CEST (21. juni)
- Riyadh Falcons mot G2 Minnesota kl. 00:30 BST/01:30 CEST (21. juni)
Søndag 21. juni:
- Vancouver Surge mot Miami Heretics kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- Toronto KOI mot G2 Minnesota kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- FaZe Vegas mot Carolina Royal Ravens kl. 23:00 BST/00:00 CEST (22. juni)