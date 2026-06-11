Call of Duty League 2026: – her er kampoppsettet for de to siste ukene av den ordinære sesongen Here

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Det gjenstår to helger med kvalifiseringskamper i Call of Duty League-sesongen 2026, to helger med seriekamper før Major IV, og deretter starter Championship Weekend, som utgjør sluttspillet, i midten av juli.

Etter at Los Angeles Thieves nok en gang knuste OpTic Texas i Minor II-turneringen, lurer du kanskje på hvordan kampoppsettet ser ut for de neste to ukene. I så fall har vi samlet alle de gjenværende kampene i den ordinære sesongen nedenfor.

Fredag 12. juni:



OpTic Texas mot G2 Minnesota kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Paris Gentle Mates mot FaZe Vegas kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Los Angeles Thieves mot Boston Breach kl. 23:00 BST/00:00 CEST (13. juni)



Lørdag 13. juni:



Toronto KOI mot Boston Breach kl. 20:00 BST/21:00 CEST



OpTic Texas mot Carolina Royal Ravens kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Miami Heretics mot FaZe Vegas kl. 23:00 BST/00:00 CEST (14. juni)



Los Angeles Thieves mot G2 Minnesota kl. 00:30 BST/01:30 CEST (14. juni)



Søndag 14. juni:



Toronto KOI mot Cloud9 New York kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge mot Paris Gentle Mates kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Riyadh Falcons mot Carolina Royal Ravens kl. 23:00 BST/00:00 CEST (15. juni)



Fredag 19. juni:



Riyadh Falcons mot FaZe Vegas kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves mot Cloud9 New York kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Paris Gentle Mates mot Boston Breach kl. 23:00 BST/00:00 CEST (20. juni)



Lørdag 20. juni:



Miami Heretics mot Cloud9 New York kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge mot Los Angeles Thieves kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Toronto KOI mot OpTic Texas kl. 23:00 BST/00:00 CEST (21. juni)



Riyadh Falcons mot G2 Minnesota kl. 00:30 BST/01:30 CEST (21. juni)



Søndag 21. juni:



Vancouver Surge mot Miami Heretics kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Toronto KOI mot G2 Minnesota kl. 21:30 BST/22:30 CEST



FaZe Vegas mot Carolina Royal Ravens kl. 23:00 BST/00:00 CEST (22. juni)

