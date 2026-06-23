Call of Duty League 2026: Hvilke lag går glipp av mesterskapshelgen, og hvilke lag har kvalifisert seg

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Som vi nevnte i går, er turneringsoppsettet for Call of Duty League Major IV nå fastsatt, og alle de 12 lagene skal til Paris for å konkurrere i sommerens siste arrangement i den ordinære sesongen. Det står mye på spill i denne turneringen, både når det gjelder plassering i Championship Weekend, som utgjør sluttspillet, men også for en håndfull lag som kjemper om retten til å delta i turneringen.

For det første er det tre lag som matematisk sett allerede er eliminert fra sluttspillet. Major IV gir ett lag maksimalt 100 poeng, forutsatt at et lag går hele veien og vinner turneringen. Derfor er Boston Breach (100 poeng), Vancouver Surge (95 poeng) og Cloud9 New York (30 poeng) er allerede eliminert fra sluttspillet.

På den andre siden av tabellen er fem lag sikret plass i sluttspillet på grunn av den store avstanden mellom kvalifiseringsgrensen og deres nåværende poengsum. OpTic Texas leder (475 poeng), mens Los Angeles Thieves (425 poeng), FaZe Vegas (395 poeng), Paris Gentle Mates (320 poeng) og Toronto KOI (260 poeng) følger etter. På samme måte er det kun FaZe og Thieves som kan utfordre OpTic om tittelen som det beste laget i den ordinære sesongen i 2026, selv om OpTics forsprang på 50 poeng tyder på at laget vil ta denne tittelen.

Når det gjelder de fire gjenværende lagene, kan alle fire matematisk sett kvalifisere seg til sluttspillet eller på samme måte bli eliminert fra det. Den mest sannsynlige taperen blir Carolina Royal Ravens (150 poeng), men med mindre enn 100 poeng mellom dem og Riyadh Falcons (240 poeng), Miami Heretics (220 poeng) og G2 Minnesota (220 poeng), kan det teoretisk sett skje mange endringer, spesielt med tanke på seedingen til Major IV...

Vi får endelige svar innen utgangen av uken, når Major IV er over og den ordinære sesongen avsluttes.