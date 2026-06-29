Call of Duty League 2026: OpTic Texas klarer endelig å ta seg over målstreken med seier i « » IV Major

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Det har vært et ganske pinefullt år for Call of Duty League-laget « OpTic Texas ». Den nåværende regjerende mesteren har vært ganske suveren i den ordinære sesongen, og har toppet tabellen og vært årets mest stabile lag i denne sammenhengen. Men den stabiliteten gjenspeiler også en langt mindre ønskelig rekke av hendelser, ettersom « Texas » gjennom hele 2026-sesongen frem til forrige helg klarte å nå fire av de fem foregående finalene i både Major- og Minor-turneringene, for deretter å tape hver eneste av disse store kampene. Man kunne si at laget var i ferd med å utvikle en tendens til å svikte i avgjørende øyeblikk...

Men ikke lenger. Som en del av Major IV-turneringen som fant sted i helgen i Paris, Frankrike, klarte « Texas » endelig å krysse mållinjen ved å beseire « Los Angeles Thieves » i en jevn kamp som endte 4–3. Dette resultatet kom etter at « Thieves » hadde slått « Texas » med 3–0 i vinnerfinalen, før « Texas » kom tilbake i eliminasjonsfinalen ved å slå « Paris Gentle Mates » med overbevisende 3–0, før de tok revansje mot « Thieves » i den store finalen.

Dette resultatet betyr at « Texas » nå er det best plasserte og mest formsterke laget i hele CDL når vi går inn i sluttspillet, som finner sted i midten av juli.