Call of Duty League Championship Weekend 2026 starter i kveld – her er en oversikt over dagens kamper

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Det er den tiden av året igjen når de beste Call of Duty League-lagene reiser til den fremste turneringen, kjent som Championship Weekend. Totalt står det 2 millioner dollar på spill i dette arrangementet, i tillegg til trofeet og tittelen som mester for e-sportens « Call of Duty: Black Ops 7-æra.

Turneringen starter i kveld med kampene i Winners Round 1 i dobbelt-eliminasjonsbraketten, og du lurer kanskje på hvilke kamper som står på programmet og når hvert av de åtte lagene skal spille? I så fall kan du følge med på kveldens kamper nedenfor.

CDL Champs 2026, 1. runde i vinnerrunden (16. juli):



Paris Gentle Mates mot Toronto KOI kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves mot Riyadh Falcons kl. 21:30 BST/22:30 CEST



FaZe Vegas mot Minnesota G2 kl. 23:00 BST/00:00 CEST (17. juli)



OpTic Texas mot Miami Heretics kl. 00:30 BST/01:30 CEST (alle 17. juli)



Hva er forventningene dine til mesterskapshelgen?