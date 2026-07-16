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Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty League Championship Weekend 2026 starter i kveld – her er en oversikt over dagens kamper
Det er bare fire dager igjen av turneringen der « Call of Duty: Black Ops 7 er det valgte spillet for CDL.
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Det er den tiden av året igjen når de beste Call of Duty League-lagene reiser til den fremste turneringen, kjent som Championship Weekend. Totalt står det 2 millioner dollar på spill i dette arrangementet, i tillegg til trofeet og tittelen som mester for e-sportens « Call of Duty: Black Ops 7-æra.
Turneringen starter i kveld med kampene i Winners Round 1 i dobbelt-eliminasjonsbraketten, og du lurer kanskje på hvilke kamper som står på programmet og når hvert av de åtte lagene skal spille? I så fall kan du følge med på kveldens kamper nedenfor.
CDL Champs 2026, 1. runde i vinnerrunden (16. juli):
- Paris Gentle Mates mot Toronto KOI kl. 20:00 BST/21:00 CEST
- Los Angeles Thieves mot Riyadh Falcons kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- FaZe Vegas mot Minnesota G2 kl. 23:00 BST/00:00 CEST (17. juli)
- OpTic Texas mot Miami Heretics kl. 00:30 BST/01:30 CEST (alle 17. juli)
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