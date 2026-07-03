Call of Duty League Mesterskapshelgen 2026: Tidspunktene for åpningskampene er bekreftet

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Det er litt over to uker igjen til « Call of Duty: Black Ops 7 » blir pensjonert som det foretrukne spillet i Call of Duty League. Når Call of Duty League 2026 avslutter den pågående sesongen 19. juli, når Grand Final for Championship Weekend finner sted, står vi overfor en fremtid der konkurransespillet foregår i det kommende Call of Duty: Modern Warfare 4.

Likevel er det den største helgen i den konkurransepregede Call of Duty-kalenderen å se frem til før det, med Championship Weekend som finner sted mellom 16. og 19. juli. Selv om vi allerede kjenner de deltakende lagene og åpningskampene, er de offisielle tidspunktene for hver av kampene, samt når Grand Finalen skal finne sted, nå blitt offentliggjort. Se informasjonen nedenfor.



Paris Gentle Mates mot Toronto KOI kl. 20:00 BST/21:00 CEST 16. juli



Los Angeles Thieves mot Riyadh Falcons kl. 21:30 BST/22:30 CEST 16. juli



FaZe Vegas mot Minnesota G2 kl. 23:00 BST/00:00 CEST (17. juli)



OpTic Texas mot Miami Heretics kl. 00:30 BST/01:30 CEST 17. juli



Når det gjelder finalen, har vi fått opplyst at den vil finne sted kl. 20:00 BST/21:00 CEST den 19. juli.

Gleder du deg til mesterskapshelgen?