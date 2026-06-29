Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty League 2026: « » er den bekreftede turneringstabellen for Championship Weekend Here

De åtte lagene som har kvalifisert seg til den store turneringen, er nå bekreftet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

From 352.00 NOK at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Den ordinære sesongen for Call of Duty League 2026 er offisielt avsluttet. Etter måneder med hard kamp, inkludert fire Major- og to Minor-turneringer, er alle øyne nå rettet mot sluttspillet og Championship Weekend, som finner sted i midten av juli.

Totalt sett er det bare åtte av de 12 CDL-lagene som deltar i den ordinære sesongen som kvalifiserer seg til sluttspillet. Dette betyr at, slik vi forventet før Major IV, har følgende fire organisasjoner ikke klart å kvalifisere seg, og sesongen deres er nå over.


  • Carolina Royal Ravens

  • Boston Breach

  • Vancouver Surge

  • Cloud9 New York

På samme måte som for de åtte andre lagene, har disse organisasjonene blitt seedet inn i Championship Weekend-turneringsoppsettet, som er et dobbelt-eliminasjonsoppsett, noe som betyr at lagene kan tape én kamp og fortsatt være med i turneringen. Med dette for øye er åpningskampene lagt opp som følger.


  • OpTic Texas mot Miami Heretics

  • Paris Gentle Mates mot Toronto KOI

  • Los Angeles Thieves mot Riyadh Falcons

  • FaZe Vegas mot Minnesota G2

Call of Duty: Black Ops 7

Vi har foreløpig ikke faste tidspunkter for disse kampene, men vi vet at Championship Weekend starter 16. juli og varer til 19. juli (20. juli i Europa), med kamper i Las Vegas. Når det gjelder hvordan seedingen ble lagt opp, møter laget med flest Call of Duty League-poeng det åttende beste laget og så videre, noe som betyr at den endelige tabellen for den ordinære sesongen ser slik ut.


  • OpTic Texas – 575 poeng

  • Los Angeles Thieves – 500 poeng

  • FaZe Vegas – 440 poeng

  • Paris Gentle Mates – 380 poeng

  • Toronto KOI – 290 poeng

  • G2 Minnesota – 250 poeng

  • Riyadh Falcons – 240 poeng

  • Miami Heretics – 235 poeng

GRENSE FOR KVALIFIKASJON TIL SLUTTSPILLET


  • Carolina Royal Ravens – 150 poeng

  • Boston Breach – 115 poeng

  • Vancouver Surge – 95 poeng

  • Cloud9 New York – 30 poeng

Hva forventer du av mesterskaphelgen?

Call of Duty: Black Ops 7

Relaterte tekster



Loading next content