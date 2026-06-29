Call of Duty League 2026: « » er den bekreftede turneringstabellen for Championship Weekend Here
De åtte lagene som har kvalifisert seg til den store turneringen, er nå bekreftet.
Call of Duty: Black Ops 7
Den ordinære sesongen for Call of Duty League 2026 er offisielt avsluttet. Etter måneder med hard kamp, inkludert fire Major- og to Minor-turneringer, er alle øyne nå rettet mot sluttspillet og Championship Weekend, som finner sted i midten av juli.
Totalt sett er det bare åtte av de 12 CDL-lagene som deltar i den ordinære sesongen som kvalifiserer seg til sluttspillet. Dette betyr at, slik vi forventet før Major IV, har følgende fire organisasjoner ikke klart å kvalifisere seg, og sesongen deres er nå over.
- Carolina Royal Ravens
- Boston Breach
- Vancouver Surge
- Cloud9 New York
På samme måte som for de åtte andre lagene, har disse organisasjonene blitt seedet inn i Championship Weekend-turneringsoppsettet, som er et dobbelt-eliminasjonsoppsett, noe som betyr at lagene kan tape én kamp og fortsatt være med i turneringen. Med dette for øye er åpningskampene lagt opp som følger.
- OpTic Texas mot Miami Heretics
- Paris Gentle Mates mot Toronto KOI
- Los Angeles Thieves mot Riyadh Falcons
- FaZe Vegas mot Minnesota G2
Vi har foreløpig ikke faste tidspunkter for disse kampene, men vi vet at Championship Weekend starter 16. juli og varer til 19. juli (20. juli i Europa), med kamper i Las Vegas. Når det gjelder hvordan seedingen ble lagt opp, møter laget med flest Call of Duty League-poeng det åttende beste laget og så videre, noe som betyr at den endelige tabellen for den ordinære sesongen ser slik ut.
- OpTic Texas – 575 poeng
- Los Angeles Thieves – 500 poeng
- FaZe Vegas – 440 poeng
- Paris Gentle Mates – 380 poeng
- Toronto KOI – 290 poeng
- G2 Minnesota – 250 poeng
- Riyadh Falcons – 240 poeng
- Miami Heretics – 235 poeng
GRENSE FOR KVALIFIKASJON TIL SLUTTSPILLET
- Carolina Royal Ravens – 150 poeng
- Boston Breach – 115 poeng
- Vancouver Surge – 95 poeng
- Cloud9 New York – 30 poeng
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