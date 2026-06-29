Call of Duty League 2026: « » er den bekreftede turneringstabellen for Championship Weekend Here

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Den ordinære sesongen for Call of Duty League 2026 er offisielt avsluttet. Etter måneder med hard kamp, inkludert fire Major- og to Minor-turneringer, er alle øyne nå rettet mot sluttspillet og Championship Weekend, som finner sted i midten av juli.

Totalt sett er det bare åtte av de 12 CDL-lagene som deltar i den ordinære sesongen som kvalifiserer seg til sluttspillet. Dette betyr at, slik vi forventet før Major IV, har følgende fire organisasjoner ikke klart å kvalifisere seg, og sesongen deres er nå over.



Carolina Royal Ravens



Boston Breach



Vancouver Surge



Cloud9 New York



På samme måte som for de åtte andre lagene, har disse organisasjonene blitt seedet inn i Championship Weekend-turneringsoppsettet, som er et dobbelt-eliminasjonsoppsett, noe som betyr at lagene kan tape én kamp og fortsatt være med i turneringen. Med dette for øye er åpningskampene lagt opp som følger.



OpTic Texas mot Miami Heretics



Paris Gentle Mates mot Toronto KOI



Los Angeles Thieves mot Riyadh Falcons



FaZe Vegas mot Minnesota G2



Vi har foreløpig ikke faste tidspunkter for disse kampene, men vi vet at Championship Weekend starter 16. juli og varer til 19. juli (20. juli i Europa), med kamper i Las Vegas. Når det gjelder hvordan seedingen ble lagt opp, møter laget med flest Call of Duty League-poeng det åttende beste laget og så videre, noe som betyr at den endelige tabellen for den ordinære sesongen ser slik ut.



OpTic Texas – 575 poeng



Los Angeles Thieves – 500 poeng



FaZe Vegas – 440 poeng



Paris Gentle Mates – 380 poeng



Toronto KOI – 290 poeng



G2 Minnesota – 250 poeng



Riyadh Falcons – 240 poeng



Miami Heretics – 235 poeng



GRENSE FOR KVALIFIKASJON TIL SLUTTSPILLET



Carolina Royal Ravens – 150 poeng



Boston Breach – 115 poeng



Vancouver Surge – 95 poeng



Cloud9 New York – 30 poeng



Hva forventer du av mesterskaphelgen?