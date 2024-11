Call of Duty: Mobile har passert 1 milliard nedlastinger

HQ

Hvis du var i tvil om at mobilen er den største spillplattformen, vil dagens nyhet gjøre det til skamme. Etter at vi nylig kunne fortelle at Call of Duty nå er den nest bestselgende videospillserien gjennom tidene, med over 500 millioner solgte eksemplarer i løpet av sin mer enn 20 år lange historie, kan vi også legge til at Call of Duty: Mobile, i løpet av sin femårige historie, nå har passert én milliard nedlastinger. Jepp, milliard med B.

Selv om Call of Duty: Mobile er et gratis spill, er det ikke til å stikke under en stol at det å nå dette tallet er et monumentalt beløp, spesielt siden det bare er rundt åtte milliarder mennesker på planeten.

Riktignok tar dette tallet hensyn til personer som laster ned spillet på flere enheter, men uansett er en milliard nedlastinger bemerkelsesverdig og viser den sanne skalaen til mobil og hvordan ett spill har dverget hele Call of Duty -serien på en fjerdedel av tiden.

