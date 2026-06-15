Spill Call of Duty: Modern Warfare 4 sin historiekampanje en uke før lansering

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Activision og Infinity Ward har kunngjort at de offisielt gjeninnfører tidlig tilgang til enkeltspillerkampanjen for den neste Call of Duty-tittelen, nemlig Modern Warfare 4. Mens det fullstendige spillet lanseres 23. oktober, vil kampanjen være tilgjengelig for fans en uke tidligere, fra 16. oktober, forutsatt at disse fansene oppfyller de riktige betingelsene.

Den eneste haken er at for å få tilgang til Early Access-delen av kampanjen, må du forhåndsbestille Call of Duty: Modern Warfare 4, enten standardutgaven eller den større Vault Edition av spillet. Du kan gjøre dette for alle plattformer allerede, bortsett fra Nintendo Switch 2, som vil åpne for forhåndskjøp senere i år.

Nå som dette er bekreftet, har den offisielle synopsen for kampanjen også blitt delt i et blogginnlegg, som lover følgende.

"I Modern Warfare 4-kampanjen kjemper du som menig Park, en ung sørkoreansk soldat som står overfor ekte kamp for første gang sammen med troppen sin. Det som begynner som en rutinemessig oppdrag, ender i kaos når Nord-Korea setter i gang en fullskala invasjon, noe som tvinger Park og enheten hans inn i en desperat kamp gjennom byer i oppløsning og motangrep.

Utenfor frontlinjene opererer kaptein Price, en operatør som har blitt lovløs, utenfor systemet han en gang tjente. En jakt på hevn fører Price mot et våpen som er kraftig nok til å forrykke maktbalansen, og setter i gang en konflikt som er langt større enn han noensinne hadde forventet. Tvunget inn i ubehagelige allianser og uoffisielle operasjoner, dras Price dypere inn i konsekvenser han ikke lenger kan unnslippe.

Fra storskala kamper og hemmelige oppdrag til kombinert våpenkrigføring og filmiske scenarier, leverer kampanjen realistisk kamp og variasjon i spillopplevelsen gjennom en krig som strekker seg langt utover frontlinjene.»

Vi har allerede hatt muligheten til å spille en del av Modern Warfare 4, inkludert kampanjen, som du kan lese om i sin helhet her, eller utforske vår fullstendige tidlige analyse av DMZ-modusen i stedet.