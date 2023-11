HQ

Det ville være en underdrivelse å si at det var et enormt press på Call of Duty: Modern Warfare III sitt flerspiller- og zombiespill. Kampanjen som er inkludert, har klart å skuffe på stort sett alle tenkelige måter, og selv om dette er min fullstendige anmeldelse av den nyeste Call of Duty -tittelen, kan du ta turen hit for å finne mine fulle inntrykk og tanker om enspiller- og historiedelen av dette spillet. Her retter jeg i stedet oppmerksomheten mot flerspiller- og zombiedelene, som har vært tilgjengelige helt siden spillet ble lansert for fullt i slutten av forrige uke - og jeg vil ta for meg begge deler separat.

Flerspiller

Hvis du håper på en frisk og unik følelse Call of Duty, er ikke dette spillet for deg. Jeg hadde mange innvendinger mot flerspilleren etter å ha sjekket ut betaversjonen for noen uker siden, og for meg har disse innvendingene stort sett blitt bekreftet.

Det er en misforståelse å hevde at dette spillet er en helt ny del av serien. På grunn av at det er identisk med fjorårets fullprisutgave, kommer de fleste våpen, gjenstander, tilbehør og så videre i dette spillet fra fjorårets Call of Duty. Det er nye våpen og gjenstander å tjene, men sammenlignet med hva vi vanligvis får for en "ny" Call of Duty, er årets tilføyelser i beste fall en brøkdel av det.

Så kommer kartene. Dette er kanskje det aller viktigste salgsargumentet for dette spillet: nostalgifaktoren. Jeg skal ikke nekte for at Modern Warfare 2 fra 2009 hadde noen av de flotteste og mest ikoniske Call of Duty -kartene gjennom tidene, men for mange av dem er det nostalgi som veier tyngst. Activision har lagt ned mye arbeid og omsorg i å bringe disse kartene tilbake så nøyaktig som mulig, og det vises, de ser alle fantastiske ut og har meningsfulle moderne forbedringer, men samtidig, etter en ettermiddag med flerspilleraction, begynner spenningen ved å laste inn i Sub Base, Rundown, Wasteland og lignende å falme. Ville jeg foretrukket å spille disse kartene fremfor noen av de avskyelige tilleggene vi har sett i andre CoD-spill? Absolutt. Men gir disse kartene meg den samme kjærligheten og begeistringen for Call of Duty som jeg hadde i 2009? Nei, selv om det er mange andre grunner til det.

Dette er en annonse:

HQ

Det begrensede tilleggsinnholdet og de gjenbrukte delene er nemlig slett ikke spillets største fiende. Call of Duty har vært på et UI/UX-, progresjons- og matchmaking-tog til helvete de siste årene, og Modern Warfare III er kanskje det punktet der det ikke finnes noen vei tilbake. Å låse opp nye våpen og gjenstander er et mareritt å forstå, det enorme antallet tilbehør gjør våpentilpasning til en vitenskap og ikke en måte å forbedre spillestilen din på, og Call of Duty HQ -systemet er en av de største forbrytelsene i spill til dags dato. Hver eneste del av dette spillet føles så dårlig designet i UI/UX-sammenheng at du etter bare noen få minutter begynner å miste livsgnisten av å prøve å navigere og forstå hver eneste del av spillet. Hvis Activision virkelig ønsket å levere på nostalgifaktoren for Call of Duty, burde de først og fremst ha begynt med å kutte fettet og trimme ned de utallige unødvendige tilleggsfunksjonene, ikke legge til flere som Aftermarket Parts og lignende.

Men forutsatt at du har mer viljestyrke til å vasse gjennom det grumsete farvannet som er Call of Duty HQ og Modern Warfare III progresjon (der visse tilbehør og gjenstander bare kan låses opp ved å fullføre daglige utfordringer av en eller annen gudsforlatt grunn), må du være forberedt på å faktisk spille spillet. Jeg pleier ikke å bry meg så mye om kritikken fra influencere, men det er uunngåelig å ikke lenger være på deres side: Ferdighetsbasert matchmaking må bort.

Dette er en annonse:

For de som ikke er kjent med dette, går det ut på at Call of Duty prøver å sette sammen spillere ved å se på dataene deres i spillet. Høres ut som en god idé, ikke sant? Problemet er at hvis du har ett veldig bra spill, vil statistikken din være skjev, og du vil møte spillere som kjører THE metabuild i stort sett hvert eneste påfølgende spill. Det er ikke rom for å gjøre feil i dette spillet lenger, du kan ikke prøve forskjellige våpen eller forskjellige builds, ellers vil du bli fullstendig knust av Call of Duty eliten som ikke vil noe annet enn å kjøre den siste overtunede våpenkombinasjonen. Hvis du har spilt i helgen, vil du legge merke til at det for øyeblikket betyr Holger eller MCW.

HQ

Hvis det faktum at Call of Duty virkelig ikke lenger kan nytes som en casual FPS-tittel ikke bekymrer deg, er det en annen ting du bør være klar over, de dårlige serverne for dette spillet. Ja, det har vært lanseringshelg, og ja, det betyr at serverkvaliteten bør bli bedre etter hvert som den stabiliserer seg ytterligere, men det faktum at du blir sparket ut av spill og må takle at skudd for eksempel ikke lander på grunn av den dårlige serverkvaliteten, er noe som bare ikke burde være akseptabelt for et spill av Call of Duty s størrelse, omfang og støtte i år 2023.

Likevel, og her kommer den virkelige haken: Modern Warfare III Når det gjelder flerspilleropplevelsen, er det fortsatt et utrolig godt designet og bygget spill rent gameplaymessig. Våpenspillet og bevegelsene er utmerkede, utvalget av moduser og tilpasningsmuligheter er stort (ofte for stort), og ja, kartene er som tatt ut av fortiden. Men det er de nødt til å være, for dette er et spill som utelukkende inneholder fansens favorittinnhold på en plattform som Activision egentlig først ga spillerne i hendene for et år siden. På en måte var det nødt til å lykkes, selv om det har en lang liste med fallgruver.

Zombier

Zombiene er en helt annen sak. I løpet av de siste årene har vi sett at Activision stadig har beveget seg bort fra det tradisjonelle lineære, rundebaserte Zombies-formatet til fordel for mer åpne baner. Jeg har aldri nødvendigvis vært imot å utforske denne nye veien, men i Modern Warfare III er Zombies mer en utvinningsspillmodus enn noe annet, noe som minner om DMZ-spillmodusen til Warzone 2.0.

Det betyr at Zombies i utgangspunktet ikke har noen sammenhengende historie lenger, mangler enhver form for press eller utfordring, og siden hele modusen er basert på en versjon av Warzone 2.0's Al Mazrah, bruker du mye tid på å vandre rundt i en ganske tom verden og plyndre og fullføre kontrakter bare for moro skyld. Dette føles ikke som en vanlig Call of Duty Zombies-modus, det føles som en Warzone Zombies-modus, og om noe kan jeg peke på flere sammenligninger mellom denne og den tidsbegrensede Halloween-modusen enn noe vi tidligere har sett i Black Ops og Call of Duty spill med verdenskrigstema.

Det er noen få ideer som jeg setter pris på i denne modusen. Jeg liker at du spiller i en stor lobby og kan møte og slå deg sammen med andre spillere utenfor troppen din. De ulike fiendetyper er også ganske interessante, og det faktum at kartet er delt inn i ulike deler med økende vanskelighetsgrad/belønning, gjør at det hele holder seg friskt. Men mangelen på et stort påskeegg, zombier som ikke på langt nær føles utfordrende, og det faktum at denne spillmodusen nå er en ekstraksjonsopplevelse og ikke en rundebasert horde-modus, gjør at jeg har langt mindre lyst og interesse av å komme tilbake til den når det finnes så mange andre bedre og mer tilfredsstillende Call of Duty -moduser i dag.

For å oppsummere

Det er veldig tydelig for meg etter å ha spilt spillet de siste ti dagene at dette ikke var ment å være en fullskala Call of Duty -tittel. Det mangler i stor grad innhold og er altfor likt fjorårets spill til å kunne verdsettes til den typiske premiumprisen. Kampanjen er en svært tung pille å svelge, zombiemodusen etterlater mye å ønske, og flerspillerens viktigste og største styrke er nostalgien og det faktum at det i praksis er det samme raffinerte og veldesignede spillet som i fjor.

Call of Duty: Modern Warfare III er uten tvil det laveste punktet i den rebootede Modern Warfare -serien, og et av (om ikke det) laveste punktet i serien i det hele tatt, men det er ikke bare på grunn av det begrensede og forhastede innholdet, det er også fordi Call of Duty som helhet har blitt et mareritt for brukerne. Activision må skalere ned på hva disse spillene tilbyr, for akkurat nå er det alt for mye fett og unødvendig innhold som påvirker Call of Duty opplevelsen negativt.