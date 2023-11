Call of Duty: Modern Warfare IIIs single-player

HQ

Jeg har allerede delt mine reservasjoner og bekymringer om dette spillet som helhet, som en del av noen inntrykk etter at sjekket ut betaversjonen av Call of Duty: Modern Warfare III. Dette er et spill, i hvert fall i flerspillermodus, som baserer seg på nostalgi på en helt annen måte enn noe annet vi har sett i serien. Det består utelukkende av nyinnspillede kart fra det glimrende Modern Warfare 2 fra 2009, og på grunn av at det er på nivå med Modern Warfare II fra 2022, kommer det tilsynelatende ikke med så mange nye våpen, ettersom de fleste kommer fra fjorårets utgave. Det sier seg selv at de utallige ryktene og rapportene som antydet at årets Call of Duty skulle være en premiumutvidelse til fjorårets spill, virker enda tydeligere nå enn de gjorde da Modern Warfare III ble avslørt for verden på slutten av sommeren.

Denne designstilen betyr også at det er et enormt press på zombiene og kampanjen. I likhet med flerspilleren vil vi ha flere tanker om zombiene når de kommer neste uke som en del av den fullstendige lanseringen, men Activision har nok en gang bestemt seg for å legge kampanjen i hendene på fansen tidlig, og gir dem nådig nok åtte dager til å jobbe med den før den fullstendige lanseringen finner sted. For en kampanje i full størrelse er det et ganske snilt tidsrom, men på Modern Warfare III kunne Activision ærlig talt ha gitt oss tre dager med Early Access i stedet, for denne historien er en av de korteste til dags dato og uten tvil det laveste punktet i hele Call of Duty -seriens fortelling. Som en nesten 20 år gammel veteran i serien gjør dette meg umåtelig skuffet og frustrert.

Bortsett fra det faktum at Call of Duty i seg selv har vokst til å bli et mareritt når det gjelder brukergrensesnitt og tilgjengelighet, med en startsekvens som ville fått selv Makarov til å be om nåde, er denne kampanjen et av seriens største tilbakeskritt. Den actionfylte, scenetunge fortellingen som alltid fikk Call of Duty til å føles som en actionfilm du spiller, har i stedet blitt erstattet av det som best kan beskrives som Warzone Zombies. De mye omtalte åpne kampoppdragene er rett og slett en farse. Det er en fancy måte å si at et oppdrag foregår i en liten sandkasse som ofte er et sted fra et Warzone eller flerspillerkart. Her har du vanlige mål, men nå har du muligheten til å utforske og fullføre dem etter eget forgodtbefinnende. Da jeg hørte om denne planen, håpet jeg at den ville ligne på noe som ligner på Rebellion sine åpne steder som brukes i Sniper Elite -spillene, men det er langt fra det.

Målene er for det meste "ødelegg denne tingen" eller "samhandle med denne tingen", og det er knapt noen store øyeblikk som ville fått Michael Bays kjeve til å falle, med mindre du har kreativiteten og interessen til å skape dem selv. Med mindre du har lyst til å utforske hver av disse minisandkassene for å finne nye våpentegninger som du kan bruke i kampanjen, tar det kanskje 10 minutter å fullføre et oppdrag. Ryktene om at du kan komme deg gjennom denne historien på fire timer er helt korrekte, og med tanke på de mildt sagt elendige plyndringsmulighetene (som uansett ikke hører hjemme i en Call of Duty -kampanje) får jeg lyst til å avslutte oppdraget raskere enn å fortsette å utforske det.

Så er det fiendens AI. Jeg har spilt mange Call of Duty, og for meg er det et ritual å spille hver ny historie på den vanskeligste vanskelighetsgraden fra starten. Vanligvis betyr dette en til tider marginalt utfordrende opplevelse, men i Modern Warfare III føles det som om fiendene ikke aner hva de gjør. De står stille i åpne områder og skyter på deg som gargoyler, de er unøyaktige og dumme, og selv når du gjør noe vilt og tiltrekker deg oppmerksomheten til hele sandkassenivået, gjør de knapt noe annet enn å spurte mot deg som zombier. Igjen, dette føles ikke som en Call of Duty -kampanje, det føles som en Warzone -kampanje, og med det får du ikke den brutale fiende-AI-en vi har sett tidligere, du får den dumme og ærlig talt upraktiske fiende-AI-en i stedet.

Dette blir ikke bedre av de ærlig talt elendige stealth-oppdragene som i utgangspunktet har et automatisk feilsystem på plass hvis du blir oppdaget av fiender. I motsetning til alle andre oppdrag, vil fiendene i disse oppdragene skyte deg ned hvis du blir oppdaget, med en nøyaktighet og en forutinntatthet som ville gjort Verdansks juksemiljø misunnelig.

Men fortellingen gir deg i det minste lyst til å fortsette, ikke sant? På en måte. Historien er ikke forferdelig, men den holdes så mye tilbake av alle andre deler av kampanjeopplevelsen at jeg umulig kan trekke den frem som et høydepunkt. Historien ser bare ut til å utvikle seg i starten og slutten av et nivå, og deretter i mellomsekvensene. Alt du gjør i de åpne kampoppdragene er mer et middel til å nå målet enn et narrativt drivpunkt, og Activision ser ikke ut til å bry seg om det. I tillegg, siden historien i Call of Duty har vært under utvikling i årevis, med narrative elementer som har blitt utforsket i tidligere sesonger av tidligere titler, er det elementer i denne historien som ikke vil gi mening for andre enn de mest ivrige Call of Duty -fans. Slik må det være å være en delvis Marvel fan.

Apropos de åpne kampoppdragene: I et av de første oppdragene var oppgaven å ødelegge tre helikoptre spredt over et kart. Etter fem minutters utforskning fant jeg en skjult stealthbomber-killstreak, og fortsatte med å målrette den enormt effektive killstreaken over hele nivået og på en bane for å ødelegge to av helikoptrene på én gang. Det fungerte. For meg sier dette absolutt alt som trengs å sies om hvordan Activision har bygget opp og designet denne kampanjen og disse åpne kampoppdragene.

Som om ikke alt dette var nok, har spillet også en rekke ytelses- og feilproblemer. Jeg har sett en rekke visuelle feil som i stor grad påvirker spillopplevelsen, opplevd et par forskjellige krasj av en eller annen grunn, og til og med sittet gjennom hele mellomsekvenser der lyden ikke ble avspilt. Det er bemerkelsesverdig at en merkevare med Call of Duty i ryggen ikke engang kan gi oss en opplevelse som fungerer.

For meg er dette ikke en ny del av Call of Duty -serien, det er en ettertanke. Det burde i beste fall ha vært en premium-DLC til fjorårets spill, for den dårlige implementeringen av PlayStation Trophies, måten Achievements er oppført på Xbox, det faktum at du trenger rundt 250 GB ledig plass på enheten din for ikke bare å laste ned årets spill, men også for å holde fjorårets tittel (men ikke 2019s Modern Warfare) nedlastet også, alt ved dette spillet føles feil for meg.

Nostalgiens kraft kan ikke redde dette spillet fra å bli verdsatt til £60, og Activision burde skamme seg over å selge det til denne prisen. Hvis Ubisoft ikke mente at Assassin's Creed Mirage burde koste hele 60 pund, til tross for at det bød på en helt ny åpen verden å utforske med en interessant historie og friske spillelementer, er det latterlig at Activision mener at dette spillet er verdt så mye av dine hardt opptjente penger. Kanskje zombiene vil overraske meg enormt, eller kanskje flerspillerdelen vil gjøre meg så preget av minner fra slutten av 2000-tallet at jeg vil trekke tilbake den uttalelsen. Men jeg tviler sterkt, sterkt på det.