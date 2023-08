Call of Duty: Modern Warfare III Avsløringsarrangement i Warzone 2.0 i neste uke

HQ

Før starten av den siste sesongen av Call of Duty: Modern Warfare II og Call of Duty: Warzone 2.0avslørte Activision at det på et tidspunkt ville komme en Reveal Event for Call of Duty: Modern Warfare III i Battle Royale. Siden dette har vi hatt den offisielle kunngjøringen av det kommende skytespillet, som bemerket at spillet vil debutere 10. november. Nå har Activision også satt en dato for den fullstendige avsløringen av spillet.

Som nevnt i et innlegg på X, har Activision sagt at 17. august kan fansen se frem til en Reveal Event i Call of Duty: Warzone 2.0. Det er ingen anelse om nøyaktig hvordan dette vil bli, men tidligere lignende arrangementer har inkludert mega og unike øyeblikk som ofte belønner noen godbiter i spillet.

Du kan også sende en melding til et Activision-nummer hvis du vil bli bombardert med markedsføringstull om spillet.

Kommer du til å sjekke ut Reveal Event?