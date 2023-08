Call of Duty: Modern Warfare III bekreftet for lansering i november

HQ

Forrige onsdag bekreftet Activision at de endelig ville avduke årets Call of Duty denne uken, og vi trengte ikke å gå langt inn i den heller.

Sledgehammer, hovedutviklerne av spillet, har gitt oss en teaser-trailer som bekrefter at årets spill heter Call of Duty: Modern Warfare III og at det lanseres 10. november. I traileren advarer John Price oss mot å begrave fiendene våre levende, før et kort bilde gjør det klart at Call of Duty: Modern Warfare IIs post-credit-scene med Vladimir Makarov som refererer til "No Russian"-oppdraget i MW2 fra 2009 åpenbart var en forsmak på hva som venter oss i denne oppfølgeren. Om det betyr at Call of Duty: Modern Warfare III har et oppdrag som er like kontroversielt som det fra 2009 får vi se om tre måneder.

Du kan forvente å få vite mye mer i dagene og ukene etter at spillet blir offisielt avduket i Call of Duty: Warzone 2.0.