HQ

Vi visste allerede at Call of Duty: Modern Warfare III vil bli avduket i Call of Duty: Warzone 2.0s femte sesong, men Petter var ikke sikker på om det betydde denne eller neste uke. Nå har vi svaret.

Franchisens offisielle Twitter/X-konto bestemte seg for å ha litt moro med at Call of Duty: Modern Warfare III sitt cover ble avslørt før planlagt med følgende melding:

Dette betyr åpenbart at årets Call of Duty vil bli offisielt avslørt med en trailer og mer en gang i neste uke, så følg med da.