Call of Duty: Modern Warfare III Beta-inntrykk: Nostalgidrevet action

Jeg kan ikke annet enn å føle meg litt splittet når jeg snakker om Call of Duty: Modern Warfare III. Jeg er frustrert over at det eksisterer, fordi Activision fikk det til å virke som om vi hadde to år med Call of Duty: Modern Warfare II å se frem til, før de gikk tilbake på det og i stedet bestemte seg for å fortsette med sin årlige utgivelsesplan for serien med dette spillet. På samme måte er det faktum at denne tittelen er så lik Call of Duty: Modern Warfare 2 fra 2009 både noe som skuffer og gleder meg. På den ene siden blir jeg rasende av å se så mye resirkulert innhold (hvorav mye også har blitt brukt i tidligere CoD-spill) som tilbys til en full og dyr prislapp, men det faktum at innholdet som resirkuleres kan være de beste bitene av Call of Duty gjennom tidene, letter frustrasjonen betraktelig. Så på vei inn i betaversjonen av Modern Warfare III hadde jeg mye å tenke på.

Men dette spillet har til tider overrasket meg. Mens jeg syntes Modern Warfare II var ganske utfordrende å nyte på grunn av de lave time-to-kill-verdiene som gjorde at du måtte være veldig, veldig fokusert for å få til et anstendig spill, har Activision bestemt seg for å gjøre en rekke endringer som endrer måten dette spillet spilles på. Det er uten tvil fortsatt Call of Duty, men det er mindre krevende og straffende, og det har blitt tatt grep som ser ut til å redusere den overveldende karakteren til bygge- og perk-systemene.

Gunsmith er bare et skritt videre fra der det er i dag, og gir brukerne litt mer kreativitet, samtidig som det fortsatt byr på en enorm mengde valgmuligheter. Men perk-systemet har derimot blitt endret slik at det ikke lenger fungerer som passive evner som bare passer til karakteren din. Nå utstyrer du soldaten din med en spesifikk stridsvest, hansker, støvler og så videre, som hver og en gir forskjellige egenskaper. Det kan for eksempel være lengre taktisk sprint-varighet eller mindre fallskader. Dette er ikke store fordeler som påvirker gameplayet drastisk, det er bare mindre tillegg som passer bedre til realismen som Call of Duty -verdenen ønsker å gjenspeile, samtidig som du kan spille på den måten som passer deg.

Før jeg går nærmere inn på kartene og selve spillingen, er det verdt å merke seg at denne betaen bare ga en veldig kort titt på tilpasnings- og progresjonsmulighetene. Noen av de ekstra og lovede nye funksjonene i dette spillet var ikke til stede, for eksempel ettermarkedsdelene som vil kunne påvirke våpenets virkemåte dramatisk. Det var muligheter for å leke seg med nye Killstreaks og feltoppgraderinger, for eksempel et verktøy som kan erobre mål ved å etterlate det i nærheten av målet, og miner som spres over et stort område og detonerer når fiender kommer i nærheten, men det var langt fra alt som vil være tilgjengelig ved lanseringen.

Men uansett, skytespillet. Modern Warfare III føles veldig likt Modern Warfare II på de fleste måter, det er bare litt langsommere og mindre krevende for spilleren. Bevegelses- og skuddsystemene føles stramme og responsive, og fysikkmotoren som har vært så imponerende i CoD i så mange år, er nok en gang fantastisk her. Kulepenetrasjon fungerer glimrende, kastbare gjenstander føles nøyaktige og beveger seg i den vinkelen du forventer, og eksplosiver har potensial til å forårsake store ødeleggelser. Det skiller seg egentlig ikke så mye fra de nyeste Call of Duty -spillene, men i mine øyne er det bra, for Activision har de siste årene stadig forbedret hva en utmerket Call of Duty -opplevelse er.

Men hvis det er så likt (og hvis Activision planlegger en viss grad av likhet mellom MWIII og MWII), hvorfor skal du da glede deg til dette spillet? Vel, det handler utelukkende om nostalgifaktoren. Den dag i dag er Modern Warfare 2 fortsatt det spillet jeg har spilt mest på Call of Duty gjennom tidene, og jeg tilbrakte utallige dager med å spille det i de tidlige tenårene, så det er veldig spennende å se de originale kartene som gjorde spillet uovertruffent i skytespillverdenen i 2009, tilbake og bedre enn noensinne. Denne betaversjonen inneholdt Skidrow, Favela, and Estate, og alle kartene er akkurat slik jeg alltid har husket dem. Læringskurven for å forstå et nytt kart er ikke-eksisterende her hvis du har spilt MW2, så like er de. I Estate er det fortsatt action rundt skogshytta, Skidrow handler om å navigere i trange korridorer, og Favela er uten tvil et av de mest hektiske CoD-kartene i full størrelse gjennom tidene. Alle kartene er så godt laget og ikoniske, og de vil få mange fans til å komme tilbake til spillet bare for å nyte nostalgien de byr på.

Men selv med de fantastiske kartene som Highrise, Rust, og toppen av kransekaken, Terminal, som er planlagt for hele spillet, blir jeg likevel ikke kvitt det faktum at det kommer til å føles vanskelig å fordøye en full prislapp for dette spillet. Med det samme nivået som MWII, en kartliste som utelukkende består av omarbeidede kart fra 2009, en samling våpen som MW2-fans umiddelbart vil kjenne igjen (selv om de har ukjente nye navn) og en historie som ser ut til å være sterkt inspirert av den originale Modern Warfare -trilogien, er det en veldig reell følelse av at dette spillet mangler kreativitet og nye tilskudd.

Som du kan se, har jeg uten tvil bekymringer om dette spillet, men hvis ingenting av det plager deg, vil jeg bare avslutte med dette. Call of Duty: Modern Warfare III Betaen føltes utrolig stram, polert og presis, og vil utvilsomt fungere som det neste skrittet fremover i denne tradisjonsrike og elskede actionserien - selv om det til tider kan lene seg litt for mye på fortiden.