Call of Duty: Modern Warfare IIIDen åpne betaversjonen starter i oktober

HQ

Da Activision holdt sitt avsløringsevent for Call of Duty: Modern Warfare III i forrige uke, viste de glimt av spillets enspillerkampanje og bekreftet at de som forhåndsbestiller spillet, vil få tidlig tilgang til den åpne betaen som ennå ikke er datert. Nå er det på tide å lære mye mer om begge disse tingene.

Geoff Keighley fortsatte tradisjonen med å vise gameplay fra neste Call of Duty på Gamescom, så kveldens Call of Duty: Modern Warfare III -video består av gameplay fra spillets første oppdrag, Operation 627. Det viser seg at dette er et oppdrag som er veldig inspirert av The Gulag i Call of Duty: Modern Warfare 2, så det begynner ganske snikende før det blir veldig høylytt.

Deretter avslørte Keighley at vi vil få vite mye mer om spillet når Call of Duty: Next finner sted 5. oktober. Endelig har vi også fått bekreftet at PlayStation-spillere vil kunne teste flerspilleren når den første åpne betaversjonen finner sted fra 8. til 10. oktober (tidlig tilgang starter 6. oktober). PC- og Xbox-eiere vil deretter kunne delta i den åpne betaen en uke senere, fra 14. til 16. oktober (tidlig tilgang starter 12. oktober sammen med alle PlayStation-eiere).