Alt som er avslørt om Call of Duty: Modern Warfare III så langt

HQ

Det er ingen tvil om at Call of Duty 4: Modern Warfare og Call of Duty: Modern Warfare 2 var de to spillene som virkelig gjorde CoD til den gigantfranchisen det er i dag, så det er forståelig at den første fullstendige traileren vi fikk fra årets Call of Duty: Modern Warfare III (igjen, ikke å forveksle med Call of Duty: Modern Warfare 3) antydet at spillet ville hente mye inspirasjon fra MW2. Ikke bare i noen få av kampanjeoppdragene for én spiller.

Call of Duty: Modern Warfare III kommer til å handle om Call of Duty: Modern Warfare 2-nostalgi når det lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series 10. november. Kveldens trailer starter med å vise det som i utgangspunktet er en nytolkning av Gulag-oppdraget fra 2009, før den viser glimt av den nye No Russian-sekvensen og andre øyeblikk som vekker minner om kjære klassikere. Det er ikke sikkert at de kommer til å utspille seg på samme måte, for Sledgehammer og Infinity Ward har annonsert noen interessante ideer.

Den mest grunnleggende er at deler av kampanjen vil være såkalte Open Combat Missions. Det er akkurat som det høres ut som: oppdrag som foregår i mer åpne områder, der vi kan velge vår egen måte å løse dem på. Vi har sett Call of Duty flikke på dette før, som i Call of Duty: Black Ops Cold War's Desperate Measures-oppdrag og fjorårets Recon by Fire, men disse vil tilsynelatende ta spillerens frihet til et nytt nivå.

Denne nostalgien er ingenting i forhold til hva som venter oss i flerspilleren. De 16 kartene som er tilgjengelige på Call of Duty: Modern Warfare III ved lansering, er alle nyinnspillede versjoner av Modern Warfare 2-kart. Det betyr at vi kan se frem til penere, moderniserte versjoner av Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass og Wasteland. Selv om de har blitt justert for å gjøre dem bedre tilpasset den nye mekanikken, er noen klassiske elementer også tilbake. Disse inkluderer et klassisk minimap som viser fiender som røde prikker når de skyter uten undertrykker, kartavstemning, slide cancelling og at alle frynsegoder er tilgjengelige i starten av en kamp.

En ny mekanikk som det blir interessant å høre spillernes meninger om i betaversjonen, er "Tactical Stance": en mellomting mellom å skyte fra hoften og sikte nedover. Slik forklarer utviklerne det:



Spilleren tar av seg våpenet og holder det i en skrå skytestilling.



Du kan veksle dynamisk inn og ut av Tac-Stance mens du sikter nedover.



Tac-Stance bytter presis nøyaktighet mot bedre bevegelighet og håndtering.



Det vil oppstå en viss spredning i avfyringen, som best kan beskrives som en mellomting mellom full ADS og hofteavfyring.



Den er utviklet for å brukes i aggressive nærkampsituasjoner.



Som standard skyter du i Tac-Stance mens du glir.



Vi vil også få en ny 3v3v3-modus kalt Cutthroat, men utviklerne vil dele mer informasjon om den senere.

Vi er som vanlig også lovet ytterligere forbedringer av create-a-class og Gunsmith, samt den tidligere rapporterte muligheten til å ta med nesten alt fra fjorårets Modern Warfare II inn i MWIII.

I motsetning til Call of Duty: Modern Warfare II vil Modern Warfare III ikke ha Spec-Ops. Treyarch vil i stedet lage en ny Zombies-opplevelse, og det høres massivt ut. Faktisk vil Modern Warfare Zombies ha co-op-modusens største kart noensinne, noe som gir oss plass til å slakte levende døde, fullføre oppdrag og finne påskeegg i ulike regioner.

Høres det fristende ut? Da er det verdt å merke seg at alle som forhåndsbestiller Call of Duty: Modern Warfare III, ikke bare de som kjøper en av spesialutgavene, får tidlig tilgang til den ennå ikke offisielt daterte åpne betaversjonen og tilgang til kampanjen en uke før hele spillet lanseres.

Hvordan synes du dette høres ut så langt?