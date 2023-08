Call of Duty: Modern Warfare III trailer teaser for ny versjon av No Russian

HQ

Da Activision offisielt annonserte Call of Duty: Modern Warfare III og lanseringsdatoen på mandag, bekreftet de også at Vladimir Makarov blir spillets hovedskurk. Dette vekket tydeligvis minner om Call of Duty: Modern Warfare 2s No Russian-oppdrag hos mange av oss, spesielt fordi ettertekstscenen i fjorårets Call of Duty: Modern Warfare II refererte til den. Det er en grunn til det.

Dagens trailer avslører ikke bare at Julian Kostov fra Shadow and Bone er den nye Makarov i Call of Duty: Modern Warfare III, men viser også glimt av noen av oppdragene vi vil oppleve i spillet. Noen av disse ser ut til å være sterkt inspirert av sekvenser i den opprinnelige Modern Warfare-trilogien, blant annet No Russian. Kanskje får vi til og med to oppdrag som ligner på det svært kontroversielle oppdraget fra 2009, ettersom Makarov-traileren viser ettervirkningene av flyscenen i MWII og folk som flykter fra det som ser ut til å være en fotballstadion. Det blir interessant å se hvor langt spillet tar disse øyeblikkene, ettersom Call of Duty-serien ikke er fremmed for å skildre handlinger som noen synes er svært urovekkende.