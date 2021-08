HQ

Da ryktene rundt Call of Duty: Vanguard begynte å bygge seg opp i forrige uke bestemte Activision og Sledgehammer seg like godt for å nærmest bekrefte noen av dem. Kanskje ikke så rart siden vi nå nærmer oss selve avdukingen.

For går du inn på PlayStation Store nå er sjansen stor for at noe av det første som vises er bekreftelsen på at Call of Duty: Vanguard vil vises frem klokken 19.30 den 19. august. Det er førstkommende torsdag, og kanskje er det ikke bare en trailer som venter heller...