Capcom avslører veikart for kommende oppdateringer til Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2Spillets første helg har ikke vært den store suksessen Capcom hadde håpet på, men tallene viser at spillet er Capcoms beste utgivelse på Steam. Legioner av spillere har minnet Capcom på de mange problemene med PC-versjonen av spillet, som Capcom allerede har sagt at de skal fikse. Nå har Capcom beskrevet hva fremtiden til Dragon's Dogma vil bestå av.

Ifølge tweeten fra den offisielle Twitter / X-kontoen inkluderer veikartet for fremtidige oppdateringer av spillet et alternativ for å fjerne bevegelsesuskarphet (takk, det var et av de svake punktene vi plukket fra hverandre i anmeldelsen), bryte 30 FPS-låsen på spillet og viktigst av alt: tilby New Game-alternativet uten ekstra kostnad.

Dette vil utvilsomt roe gemyttene til mange spillere litt, og bane en liten vei fremover for Dragon's Dogma 2, som til tross for noen tvilsomme avgjørelser er en av de store titlene i 2024.