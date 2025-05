Carlo Ancelotti bryter tausheten om sin exit fra Real Madrid på pressekonferanse, og sier han er "veldig glad"

HQ

Carlo Ancelotti har for første gang uttalt seg offentlig etter bekreftelsen på at han blir Brasils landslagstrener neste måned, allerede før Real Madrid åpent bekreftet hans exit, noe som skulle skje før LaLigas siste kamp 25. mai. I mangel av en formell uttalelse fra klubben, er Ancelottis ord de første offisielle ordene fra klubben om hans avgang, ett år tidligere enn kontrakten hans, som var satt til å ta slutt neste år.

Selv om alt håp om å vinne LaLiga forsvant etter nederlaget mot Barcelona forrige søndag, har Ancelotti tre kamper igjen for Real Madrid. Og mens mange spørsmål var knyttet til Brasil-oppdraget, som ble kunngjort i går av det brasilianske fotballforbundet (CBF), sa Ancelotti at han ønsket at han ikke trengte å forklare alle disse tingene fordi "Jeg har på meg Real Madrid-trøya frem til 25. mai. Jeg vil ikke at noen skal spørre om andre ting, for jeg respekterer denne trøyen".

"I fotball, som i livet, er det et eventyr som begynner og slutter. Jeg har alltid visst at det en dag ville ta slutt, og det blir den 25. mai. En veldig vakker periode går mot slutten. Vi har alle hatt det fantastisk, men som alt annet i livet, tar det slutt."

Han nektet for at han hadde noen problemer med klubben, vel vitende om at "han ikke kunne være Real Madrid-trener for alltid" og at han hadde et fantastisk minne. Han sa flere ganger at han var "veldig glad, ikke trist", til tross for sitt vanlige alvorlige utseende.

Ancelotti sa at han var "veldig glad" for øyeblikket, og selv om den siste sesongen var dårlig, "Hvis noen hadde sagt til meg den dagen jeg kom at jeg skulle vinne 11 titler på fire år, ville jeg ha skrevet under med blod. Denne sesongen har ikke gått bra av mange grunner. Men det har vært en uforglemmelig tid."