Carlo Ancelotti offisielt bekreftet som Brasils landslagstrener

Etter måneder med spekulasjoner er alle brikkene i puslespillet nå på plass. Xabi Alonso har sagt farvel til Bayer Leverkusen, signert en kontrakt med Real Madrid, og Carlo Ancelotti vil dermed oppfylle drømmen om å trene det brasilianske landslaget. En stor utfordring for en av tidenes mest prisbelønte fotballtrenere, for Brasil, tidenes mestvinnende landslag, har slitt mye i det siste, senest med 4-1-tap mot Argentina.

Det brasilianske fotballforbundet (CBF) sa at det er "et skjellsettende øyeblikk" som vil se "to ikoner møtes - den eneste femdobbelte verdensmesteren i FIFA World Cup, og en trener med en enestående merittliste i Europas eliteturneringer", og takket Real Madrid-president Florentino Pérez for å ha lagt til rette for Ancelottis exit i løpet av hans kontraktsperiode, som var satt til å utløpe i 2026 - slik tilfellet var for Xabi Alonsos i Leverkusen.

"Å hente Carlo Ancelotti til å lede Brasil er mer enn et strategisk trekk. Det er en erklæring til verden om at vi er fast bestemt på å gjenerobre den øverste plassen på pallen. Han er den beste treneren i historien, og nå skal han lede verdens beste landslag", sier Ednaldo Rodrigues, president i CBF.

Når debuterer Carlo Ancelotti med Brasil?

Ancelotti vil ikke kaste bort tiden, og hans to første kamper vil være en del av kvalifiseringskampene til VM 2026 mot Ecuador og Paraguay, 6. og 11. juni. Brasil har vært uten hovedtrener siden mars, da Doríval Júnior fikk sparken.

Den mestvinnende manageren i Real Madrids historie, med 15 trofeer, hadde i flere år uttrykt ønske om å lede Brasils landslag, men det kom i konflikt med hans ønske om å bli i Real Madrid. Den 65 år gamle italieneren blir Brasils første utenlandske landslagssjef på 111 år, men hvis han klarer å forbedre resultatene, er det ikke mange som kommer til å klage. Hans profesjonelle forhold til Vinícius Jr, Rodrygo og Endrick fra Real Madrid vil hjelpe.