Carlos Alcaraz hevner seg på Nadal i sin debut i Rotterdam Open

Carlos Alcaraz er tilbake på tennisbanen etter nederlaget mot Djokovic i Australia, og debuterte på ATP 500-touren i Rotterdam. Foran ham var det den lokale spilleren Botic van de Zandschulp, et navn som verken Alcaraz eller mange spanjoler vil glemme, ettersom han var den siste profesjonelle rivalen til Rafa Nadal, som beseiret ham i Davis Cup i november i fjor, i et bittert farvel for tennisgiganten.

Tirsdag fikk Alcaraz sin hevn, men ikke uten kamp: Kampen varte i 2 timer og 34 minutter og endte 7-6(3), 3-6, 6-1, og den 21 år gamle spanjolen erkjente at rivalen var mer konsekvent enn ham. "Etter å ha ligget under med en settball i det første settet, synes jeg Botic spilte en veldig solid kamp. Ikke for mange opp- og nedturer for ham, og han var veldig jevn gjennom hele kampen. Jeg er bare veldig glad for å komme meg gjennom. Jeg måtte være veldig fokusert i de tøffe øyeblikkene, fortsette å presse på og stole på at den gode tennisen vil komme igjen.

Alcaraz har nå slått nederlenderen tre ganger. Botic, som er rangert som nummer 84 og kom inn i turneringen som wildcard, har aldri vunnet en ATP-turnering. Van de Zandschulp har bare slått ham én gang i single, i andre runde av US Open 2024, en stor opptur i fjor, så Alcaraz tar en dobbel hevn: for Nadal og for seg selv.

Alcaraz, som innrømmer at han ikke er på 100 % og er forkjølet (han hadde teip på nesen for å puste bedre, et bilde Alcaraz-fansen har sett før), har imidlertid ikke gode utsikter i denne typen innendørskonkurranser: Han har aldri kommet lenger enn til semifinalen i de ni innendørsturneringene han har spilt.