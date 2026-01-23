Carlos Alcaraz oppnår en vanvittig Grand Slam-rekord som overgår Nadal, Federer og Djokovic, på lik linje med Borg

HQ

Carlos Alcaraz slo Corentin Moutet i den tredje runden av Australian Open, og som ATP har forklart, slo han rekorden med Bjørn Borg, som har vunnet flest Grand Slam-kamper på sine 100 første. Gårsdagens kamp var Alcaraz' 100. Grand Slam-kamp, og det var hans 87. Grand Slam-seier. Et forholdstall på 87 seire og 13 tap i de første 100 Grand Slam-kampene i vanvittig, og bare matchet av den store Bjørn Borg i samme mengde, 87-13.

Bak dem på den historiske rangeringen er Borgs største rival, John McEnroe, samt Rafa Nadal (86-14). Etter dem kommer Jimmy Connors og Ken Rosewall (85-15), John Newcombe (84-16) og Arthur Ashe og Jim Courier (83-13).

Novak Djokovic, som har rekorden for flest Grand Slam-titler i herretennis (24), hadde 79-21 på sine 100 første Grand Slam-kamper, Roger Federer hadde 80-20 og Jannik Snner, hvis 100. Grand Slam-kamp var Wimbledon-finalen i fjor, der han vant over Alcaraz, hadde 81-19 på det samme tidspunktet.

Alcaraz og Sinner har delt hver sin Grand Slam-tittel i 2024 og 2025, og de er fortsatt favoritter til en ny finale 1. februar, men det er fortsatt mange runder igjen å spille: Alcaraz møter Tommy Paul en gang på søndag, mens Sinner spiller sin kamp i tredje runde mot Eliot Spizzirri i ettermiddag fredag.