Jannik Sinner hyller Alcaraz på vei mot en ventet finale i Australian Open

De to kongene i tennis, Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, seiler gjennom Australian Open, etter å ha vunnet alle kampene og settene fra de to første rundene. Senest slo Jannik Sinner James Duckworth 6-1, 6-4, 6-2 på 1 time og 48 minutter, og forlenget dermed en perfekt 9-0-statistikk over australske spillere, mens Alcaraz ble satt på jobb mot tyske Yannick Hanfmann på tirsdag, og slo ham 7-6(4), 6-3, 6-2.

Som ATP.com har registrert, sa Sinner et vennlig nikk til Alcaraz på konferansen etter kampen: "Jeg tror vi alle vet hvem som har de beste droppskuddene... Carlos, selvfølgelig", sa han.

Alcaraz og Sinner har vunnet alle de åtte siste Grand Slam-turneringene (fire hver, og to hver i 2024 og 2025), og som nummer 1 og 2 i verden kan de møtes i finalen. De må imidlertid spille fire runder til før finalen, og de vil ha sterke rivaler: Alcaraz kan møte Alexander Zverev i semifinalen, og Sinner kan møte Novak Djokovic, som også er inne i tredje runde av den første Grand Slam-turneringen i 2026-sesongen.

Carlos Alcaraz skal etter planen spille mot Corentin Moutet på torsdag, mens Sinner møter Eliot Spizzirri på fredag.