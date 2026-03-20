Carlos Alcaraz så Lakers i en enorm natt for Luka Doncic: 100 poeng på 24 timer

Los Angeles Lakers fortsatte en seiersrekke på åtte kamper (og 11. seier på de siste 12 kampene) med seire mot Houston Rockets og Miami Heat onsdag og torsdag, og ligger nå på tredjeplass i Western Conference, med en sikker plass etter sesongen om mindre enn en måned.

Kampen i Miami inkluderte en "triple-double" fra James (19 poeng, 15 returer og 10 assists), og med sine 41 år er han sammen med Robert Parish den som har spilt flest kamper i ordinær sesong: 1 611 kamper. I mellomtiden gjentok Doncic sitt nest beste merke i en NBA-kamp, 60 poeng (bare bak 73 poeng han scoret til Hawks i 2024, tilbake med Cavaliers, scoret han også 60 poeng til Knicks i 2022).

Det som kanskje er enda mer oppsiktsvekkende er at Doncic scoret 60 poeng mindre enn 24 timer etter å ha scoret 40 poeng mot Rockets, med en flytur mellom Houston og Miami i mellom.

Tennisspilleren Carlos Alcaraz, som var i Miami før sin turneringsdebut i kveld, var vitne til kampen og tok et bilde sammen med den slovenske, tidligere Real Madrid-spilleren.

Det utrolige sammentreffet som knytter Doncic til Kobe Bryant

NBA-historikere fant ut at Doncic scoret sitt 60. poeng i samme sekund (14,8 sekunder før slutt) som Kobe Bryant scoret sitt 60. poeng mot Utah Jazz i 2016, i sin siste NBA-kamp før han la opp.