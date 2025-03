Carlos Alcaraz støtter ikke PTPAs brev "fordi ingen fortalte ham det"

HQ

Den profesjonelle tennisverdenen er snudd på hodet etter at hundrevis av spillere, et "overveldende flertall av de 250 beste", gjennom den uavhengige Professional Tennis Players' Association (PTPA), har gått til sak mot ATP, WTA, ITF og ITIA for det de kaller et "kartell" med monopolistisk kontroll over tennissporten. Det er imidlertid ikke alle som er med på dette: Carlos Alcaraz, verdens nr. 3, sa på en pressekonferanse før Miami Open at han ikke støtter PTPAs påstander ... fordi ingen har fortalt ham det.

"Sannheten er at det var en overraskelse for meg, for ærlig talt var det ingen som hadde fortalt meg noe om det". Han fortalte at "det er ting jeg støtter og andre jeg ikke støtter. Det viktigste er at jeg ikke støtter det", etter å ha forklart at "jeg støtter det ikke fordi jeg ikke visste noe om det".

PTPA sa at de hadde majoriteten av de 20 beste herre- og damespillerne bak brevet og klagene deres, som ATP avviser som "ubegrunnede". PTPA ble grunnlagt av Novak Djokovic og Vasek Pospisil i 2019, med mål om å kun representere spillernes interesser, som et alternativ til den nåværende ATP- og WTA-organisasjonen, som etter PTPAs syn prioriterer organisasjonens inntjening, uten å respektere spillernes uavhengighet, helse og personvern.

Med en ny ATP- og WTA Series 1000-turnering som starter denne uken, Miami Open, nesten etter Indian Wells i forrige uke, vil dette temaet helt sikkert bli tatt opp på hver eneste pressekonferanse, og spillerne vil bli bedt om å ta stilling i en splittelse med uforutsigbare konsekvenser.