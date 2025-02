Carlos Sainz innrømmer at 2025 blir et overgangsår, da det tar "et halvt år" å venne seg til en ny bil

HQ

Carlos Sainz hos Williams er en av de mest bemerkelsesverdige endringene i Formel 1-førerstallen i år. Spanjolen ble forflyttet for å gi plass til Lewis Hamilton, og skal nå kjøre for det britiske laget, som endte på niendeplass i fjor, med bare 17 poeng. "2025 er et overgangsår for å dra nytte av mulighetene som 2026 kan by på, og ta igjen ulempen med de større lagene, bekreftet Sainz, og la til at "om det blir en pallplass denne sesongen, vil det være kjærkomment, men det er ikke det jeg forventer".

Sainz' utfordring blir å tilpasse seg sitt nye team, noe han allerede er vant til: I løpet av ti år har han kjørt for Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari og nå Williams: "Jeg har kjørt for 50 prosent av lagene i Formel 1 på ti år. Det er et nytt team annethvert år, jeg vet ikke om det er bra eller dårlig!"

Med en så uvanlig erfaring i en relativt ung alder, vet Sainz godt hva som er den største endringen med forskjellige team: bilens kraftenhet. Han skal kjøre med en Mercedes-motor for første gang: "Lydene, vibrasjonene, lyden... alt forandrer seg fullstendig", innrømmer han, samtidig som han legger til at "min erfaring sier meg at det tar rundt et halvt år å virkelig forstå alle triksene og de små detaljene på bilen".

Så selv om "dette ikke betyr at du ikke kan være konkurransedyktig", forventer ikke Sainz å vinne et femte Grand Prix i år, etter å ha tatt ni pallplasser og vunnet to i 2024. Han slipper i hvert fall å kjempe med Leclerc i år.