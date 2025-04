Carolina Royal Ravens fullfører Call of Duty League-listen med Wrecks

HQ

Bare nylig rapporterte vi om nyheten om at Carolina Royal Ravens Call of Duty League laget hadde bestemt seg for å gjøre en endring i startlisten, til tross for at de hadde en mye bedre sesong enn vanlig ved for øyeblikket å være femte i tabellen. Avgjørelsen så Reece "Vivid" Drost forlate, og nå vet vi hvem som erstatter ham.

Dillon "Wrecks" Slotter har sluttet seg til organisasjonen som tidligere var kjent som London Royal Ravens, og bringer med seg et vell av erfaring i Challengers -scenen, men ellers er han en rookie i CDL-verdenen.

Vi må se hvordan denne rosterendringen fungerer for Royal Ravens som i de nåværende Major III -kvalifiseringskampene sliter mer ved å være syvende på tabellen med en 2-2-status. De vil fortsette og forsøke å forbedre dette fra i morgen.