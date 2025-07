Castle Crashers' Painter Boss Paradise DLC lanseres neste måned

HQ

For en stund siden kunngjorde utvikleren The Behemoth at de ville vende tilbake til et av sine mest berømte spill, og at Castle Crashers var lovet å få nytt innhold i form av en ny, samfunnsfokusert DLC. Denne DLC-en er kjent som Painter Boss Paradise, og den kommer til Steam veldig, veldig snart.

I en ny opplæringsvideo avslører The Behemoth at Painter Boss Paradise vil starte så snart som 6. august, og at det bare vil sette deg tilbake $ 3.99 hvis du vil ha det. Når det gjelder hva du kan forvente av DLC, sjekk ut den nye videoen nedenfor, som også viser at til tross for lanseringen i 2008, ser Castle Crashers fremdeles like bra og like morsomt ut som alltid.