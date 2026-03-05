Castlevania: Belmont's Curse vil ikke være et roguelike

HQ

Under Sonys arrangement i forrige måned leverte Konami en stor overraskelse ved å kunngjøre Castlevania: Belmont's Curse, det første nye spillet i serien på tolv år (da den spanske utvikleren Mercury Steam ga ut Castlevania: Lords of Shadow 2).

Men med tanke på at det har gått så lang tid og at Belmont's Curse utvikles i samarbeid med Motion Twin og Evil Empire, var det mange som mistenkte at serien ville hoppe på roguelike-vognen, ettersom de tidligere hadde laget Dead Cells og gitt ut The Rogue Prince of Persia i fjor. Men ikke alle har vært like glade for det, og det fansen ser ut til å ønske seg mest er et mer tradisjonelt Castlevania i samme stil som spillene som den tidligere Konami-veteranen Koji Igarashi pleide å lage.

Konami har tilsynelatende plukket opp dette, og deres kommunikasjonssjef Tommy Williams har nå dementert disse bekymringene i en uttalelse til The Verge:

"Castlevania Belmont's Curse er et 2D action-utforskningsspill der spillerne fritt kan utforske store, forseggjorte kart. Det er ikke et roguelike- eller roguelite-spill."

Beskrivelsen høres absolutt ut som det samfunnet har bedt om, og vil også passe inn i et spill som Castlevania: Symphony of the Night. Så det er en sjanse for at dette blir drømmecomebacket vi alle har håpet på.

Når det er sagt, vil vi påpeke at Konami i forbindelse med kunngjøringen av Belmont's Curse også uttalte at dette bare er "begynnelsen på en rekke nye produkter rundt Castlevania", så det vil komme mer av dette - og noe av det kan godt være roguelike, for det føles jo som en kombinasjon som vil fungere bra, ikke sant?