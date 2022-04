CD Projekt Red: Den forbedrede utgaven av The Witcher 3 er ikke i utviklingshelvete

HQ

Den kommende nye utgaven av The Witcher 3: Wild Hunt, som utnytter de ekstra hestekreftene i PlayStation 5 og Xbox Series S/X skulle egentlig slippes i løpet av andre kvartal dette finansåret, men CD Projekt Red valgte å overføre prosjektet fra Saber Interactive tilbake til seg selv for å ta seg av finpussingen.

Dette innebærer at prosjektet har blitt utsatt, men studioet ønsket fortsatt å presisere overfor sine investorer (via IGN) at spillet ikke er i et "utviklingshelvete":

"When it comes to next-gen launch of Witcher 3, there's one comment I wanted to make. I've been looking at headlines around the internet and one drew my attention: 'Witcher 3 next-gen delayed indefinitely.' "[This] sounds like the game is in sort of development hell. I want to say it's not a fact. There have been a lot of insinuations that we're going to launch June of next year. That's completely not the case. The game is going to be finished in-house. Nobody is saying the game is delayed in some monumental sort of time gap ahead of us."

Så alt tyder på at ventetiden kanskje ikke blir så lang som fryktet. Vi antar også at denne nye utgaven vil gi det allerede hyperpopulære spillet enda et salgsløft.