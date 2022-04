The Witcher 3: Wild Hunt har solgt over 40 millioner eksemplarer

HQ

To år har gitt siden CD Projekt Red feiret at The Witcher 3: Wild Hunt hadde solgt over 28 millioner eksemplarer, og i motsetning til Cyberpunk 2077 fortsetter spillet å selge som boller etter en sultestreik.

I kveldens finansrapport forteller CD Projekt at The Witcher 3: Wild Hunt nå har solgt over 40 millioner eksemplarer. Dette betyr også at The Witcher-spillene totalt har passert 65 millioner, så det skal bli interessant å se hvor mye begge disse tallene stiger når treeren endelig pusses opp på PC, PS5 og Xbox Series mot slutten av året.