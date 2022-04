The Witcher 3: Wild Hunt utsettes igjen på PS5 og Xbox Series

HQ

Som Cyberpunk 2077 viste gang på gang er ikke alltid CD Projekt gode på å holde ord, så det var ikke et stort sjokk da den planlagte lanseringen av The Witcher 3: Wild Hunt på PS5 og Xbox Series ble flyttet fra forrige høst til en gang mellom april og juli i år. Til tross for forsikringer om dette en måned senere blir likevel ventetiden lengre enn planlagt.

CD Projekt forteller at de har bestemt seg for å ta finpussen av The Witcher 3: Wild Hunt på PlayStation 5 og Xbox Series selv etter at Saber Interactive har gjort jobben frem til nå. Dette skiftet betyr dessverre også at de nye utgavene utsettes vekk fra andre kvartal dette finansåret, så nå får vi dem tidligst en gang mellom den 1. juli og 30. september uten at utviklerne lover det engang siden de må evaluere hvor mye arbeid som gjenstår.