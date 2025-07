CD Projekt RED kunngjør oppdatering 2.3 for Cyberpunk 2077 som slippes i morgen

HQ

Selv om det viktigste arbeidet allerede er gjort med utgivelsen av oppdatering 2.0 og 2.1, spesielt med et nytt ferdighets- og attributsystem, fortsetter Cyberpunk 2077 å gi oss flere og flere nye funksjoner og funksjonalitet, nesten fem år etter utgivelsen. Nå er Update 2.3 nesten her, etter et par ukers forsinkelse fra den opprinnelige utgivelsesdatoen.

Og nå vet vi også hva som er nytt for Night City fra og med i morgen, 17. juli. Ifølge studioets offisielle oppdateringsnotater vil Cyberpunk 2077 2.3 inneholde fire nye kjøretøy, en enda friere og mer nøyaktig fotomodus, Mac-støtte (som ble kunngjort i fjor, uten utgivelsesdato) og en ny automatisk kjørefunksjon kalt AutoDrive. I tillegg vil du nå kunne ringe og bestille en Delamain-taxi for å kjøre deg til destinasjonen din, mot en liten avgift.

Du kan lese oppdateringsnotatene for Cyberpunk 2077 patch 2.3 her. Oppdateringen vil være tilgjengelig for alle versjoner av spillet, selv om det vil ta litt lenger tid før den kommer på Nintendo Switch 2.