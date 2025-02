Dunkerque slår Lille i Coupe de France etter et heroisk comeback i straffesparkkonkurransen: De tapte 3-0...

HQ

Dette er en uke for hjemlige konkurranser i Europa. Semifinalene i EFL-cupen spilles onsdag og torsdag, kvartfinalene i den spanske Copa del Rey er i gang, og i Frankrike spilles åttedelsfinalene denne uken, der lag som Stade Brestois og PSG allerede er klare for neste fase... men med en stor opptur.

Lille Olympique Sporting Club (LOSC, kjent som Lille) ble overraskende kastet ut av turneringen av et andredivisjonslag, Union Sportive du Littoral de Dunkerque... på den mest heroiske måten: med et utlignende mål i det aller siste sekundet, i det 96. minutt, og ved å komme tilbake etter å ha ligget under med to mål i straffesparkkonkurransen.

Lille dominerte som forventet kampen, med 60 % ballbesittelse og 17 skudd, hvorav 8 på mål. USL Dunkerques eneste skudd på mål, av nederlandske Kay Tejan, gikk imidlertid i mål, og kampen måtte avgjøres i straffesparkkonkurransen.

Det mest utrolige er at Lille vant 3-0 i straffesparkkonkurransen. Etter å ha bommet på de to første straffene, bommet Dunkerque aldri igjen, men Lille bommet på tre, inkludert en som ble stoppet av keeper Ewen Jaouen, som også scoret den siste straffen og ble kveldens helt.